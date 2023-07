Kevin Spacey am 26. Juli vor dem Southwark Crown Court in London.

Kevin Spacey ist in einem Prozess in London von dem Vorwurf mehrerer sexueller Übergriffe freigesprochen worden.

Rund einen Monat stand Kevin Spacey (64) in London vor Gericht. Ihm wurden von mehreren Männern sexuelle Übergriffe vorgeworfen. An seinem 64. Geburtstag am heutigen 26. Juli ist der Hollywood-Star in allen Anklagepunkten freigesprochen worden.

Kevin Spacey bricht in Tränen aus

Dem zweifachen Oscarpreisträger, der im Rahmen der MeToo-Bewegung von Hollywood fallen gelassen wurde, war vorgeworfen worden, vier Männer zwischen den Jahren 2001 und 2013 unsittlich berührt oder zum Geschlechtsverkehr genötigt zu haben. Spacey bestritt die Vorwürfe und plädierte in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig.

Spacey habe bei der heutigen Urteilsverkündung geweint, berichtet unter anderem der britische "Guardian". Er habe emotional gewirkt und sein Anwaltsteam umarmt. Die Anschuldigungen hatte er zuvor unter anderem als "Wahnsinn" bezeichnet. Vor Gericht berichtete der Schauspieler von "intimen" Berührungen mit einem der mutmaßlichen Opfer und von einvernehmlichem Sex mit einem anderen.

Der Prozess vor dem Southwark Crown Court hatte Ende Juni begonnen und war für rund vier Wochen angesetzt. Die Geschworenen in dem Strafprozess hatten sich am vergangenen Montag zu ihren Beratungen zurückgezogen.