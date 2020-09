"Sex and the City"-Star hat jetzt die US-Staatsbürgerschaft

Kim Cattrall "Sex and the City"-Star hat jetzt die US-Staatsbürgerschaft

Kim Cattrall hat nun die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Der "Sex and the City"-Star möchte bei der Präsidentschaftswahl teilnehmen.

Die Schauspielerin Kim Cattrall (64) ist US-Bürgerin geworden. Darüber plauderte der "Sex and the City"-Star jetzt in der Morningshow "Live with Kelly and Ryan". Der Grund, warum die 64-Jährige diesen Schritt erst jetzt gegangen ist, liegt für sie dabei auf der Hand: "Damit ich bei dieser Wahl mitmachen kann." Sie wolle am demokratischen Prozess Amerikas teilhaben und deswegen auch bei der kommenden Präsidentschaftswahl im November abstimmen.

Cattrall wurde im englischen Liverpool geboren, zog aber bereits im Alter von drei Jahren mit ihren Eltern nach Kanada. Sie besitzt sowohl die britische als auch die kanadische Staatsbürgerschaft. In New York City startete sie dann Mitte der 70er-Jahre ihre Karriere und lebt seitdem im Big Apple. Derzeit verbringt sie gemeinsam mit ihrem Partner Russell Thomas viel Zeit in Vancouver, dort lebt ihre Mutter in einem Seniorenheim. "Russ und ich wollten in der Nähe sein, für den Fall, dass etwas passiert", sagte sie im Hinblick auf die Corona-Pandemie.

Beim Eid wurde sie emotional

Nur für den Einbürgerungstest Mitte August machte sie eine kurze Ausnahme und reiste nach New York. Bereits damals postete sie einen Schnappschuss vor der Einwanderungsbehörde, nach ihrer bestandenen Prüfung auf Instagram. Der hatte es im Übrigen laut Cattrall ganz schön in sich: "Es war kein leichter Test, man muss schon lernen." Man bekomme zehn Fragen, bei sechs richtigen habe man bestanden.

Anschließend habe sie einen Eid ablegen müssen: "Es war sehr emotional." Sie habe mit dieser Reaktion selbst überhaupt nicht gerechnet. Sogar die Beamtin, die sie betreute, hätte sie darauf angesprochen: "Manche Leute nehmen das hier nicht ernst, aber es hat mich bewegt, wie emotional das Ganze für Sie war."