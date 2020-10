Kim Kardashian wurde an ihrem 40. Geburtstag von ihrer Familie überrascht. Sie erlebte eine sentimentale Zeitreise in die Vergangenheit.

Kim Kardashian feierte am 21. Oktober ihren 40. Geburtstag. Was man einer Frau schenkt, die so gut wie alles besitzt oder es sich von ihrem eigenen Geld kaufen kann? Wie wäre es mit der "epischsten Überraschungsparty" überhaupt? Von dieser schwärmt die Ehefrau von Rapper Kanye West (43, "Stronger") nun bei Instagram. Ihre Familie legte sich an ihrem Ehrentag ganz besonders ins Zeug.

"Sie haben alle besonderen Geburtstage in meinem Leben nachgestellt", erklärt Kardashian zu einer Reihe Fotos, die an jenem Abend entstanden sind. Von der Partydekoration bis zum Kuchen, "einfach alles" habe einer Reise in die Vergangenheit geglichen. In dem ersten Raum habe sich der Reality-TV-Star mit seinem ersten Geburtstag konfrontiert gesehen, samt Videoaufnahmen, die Vater Robert Kardashian (1944-2003) zu jener Zeit gemacht habe. "Mit den gleichen Ponys und dem gleichen Kuchen, und mein Vater wünschte mir alles Gute zum ersten Geburtstag", erklärt die 40-Jährige.

Selbst das Auto stand wieder da

Es folgten Räume für den zweiten, vierten und zehnten Geburtstag, "wo meine Schwestern genau den gleichen Tanz aufführten, den sie für mich tanzten, als ich zehn Jahre alt wurde". Im Raum des 16. Geburtstages durfte sich Kardashian dann noch einmal über das Auto freuen, das sie 1996 geschenkt bekommen hatte. Da sie eine "sehr sentimentale Person" sei, sei die Freue über so viele Überraschungen und Mühen ihrer Familie riesig gewesen.

"Nach einer Weile öffneten sich die Vorhänge und Kellnerinnen kamen heraus, die zufällig meine Schwestern waren", berichtet Kardashian weiter. Im letzten Raum sei exakt jener Nachtclub nachgestellt worden, "in dem ich alle meine 30er-Geburtstage gefeiert habe" - und die Party konnte steigen. Für diesen besonderen Abend sei Kardashian ihrer Familie "ewig dankbar".