© getty/[EXTRACTED]: Kevin Mazur/MG23/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Kim Kardashian hat auf der Met Gala ihren Ex-Partner Pete Davidson getroffen. Das ehemalige Liebespaar versteht sich offenbar blendend.

2022 schritten sie noch zusammen als Paar über den roten Teppich der Met Gala. In diesem Jahr kamen Kim Kardashian (42) und Pete Davidson (29) jeweils ohne Partner oder Partnerin zum Glamour-Event im Metropolitan Museum of Art in New York. Doch bei der anschließenden Party kam es zu einem offensichtlich freundschaftlichen Wiedersehen des ehemaligen Liebespaares. Wie Fotos zeigen, scheint zwischen den beiden tatsächlich kein böses Blut zu herrschen.

Gut gelauntes Wiedersehen auf der Met Gala

Auf den Bildern von der Met-Gala-Party sind Kim Kardashian und Pete Davidson im Gespräch mit Sänger Usher (44) zu sehen. Alle drei scheinen ein amüsantes Gespräch zu führen und sich prächtig zu unterhalten. Der Comedian, der inzwischen mit der US-amerikanischen Schauspielerin Chase Sui Wonders (26) liiert ist, scheint sichtlich erfreut zu sein, seine Ex-Partnerin wiederzusehen.

Kim Kardashian und Pete Davidson hatte sich im August 2022 nach rund neun Monaten Beziehung getrennt. Grund dafür soll aber kein Streit, sondern vor allem ihre vollen Terminkalender gewesen sein.