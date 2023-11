Kim Kardashian bei der "GQ Men of the Year"-Gala.

Kim Kardashian hat ein Kleid in Wildleder-Optik präsentiert. Passend dazu waren ihre Haare heller. Gewöhnen sollte man sich daran nicht...

Kim Kardashian (43) hat auf der "GQ Men of the Year"-Gala einen neuen Look präsentiert. Der Reality-Star zeigte sich mit hüftlangen dunkelblonden Haaren auf dem roten Teppich der jährlichen Veranstaltung, die am Donnerstagabend (16. November) in der Bar Marmont in Los Angeles stattfand.

Hinter der neuen Haarfarbe - Kardashian hat normalerweise eine dunkle Mähne - steckt vermutlich eine Perücke, die sie passend zu ihrem Neckholder-Kleid in Wildleder-Optik ausgesucht hat. Das bodenlange Outfit, das Medienberichten zufolge vom Label Chrome Hearts kommt, hatte einen tiefen Rückenausschnitt und war mit kreuzförmigen Stickereien verziert. Braune Smokey Eyes und glänzender Lipgloss rundeten den Look der Unternehmerin ab.

Magazin ehrt Kim Kardashian

Das Männermagazin "GQ" hatte bereits zuvor bekannt gegeben, dass Kim Kardashian zu einem der drei "Männer des Jahres" gewählt worden ist. Dafür landete sie auf dem Cover der Jahresausgabe, die ab dem 28. November erhältlich sein wird. Die Mutter von vier Kindern teilte das "GQ"-Coverbild auch auf Instagram.

Das Foto zeigt sie mit einem weißen Nadelstreifen-Hemd, Krawatte und schwarzem Jackett. Mit einer Tüte Cheetos bewaffnet leckt sie sich ihren Daumen. Der Look sei vom Business-Style der 1980er-Jahre inspiriert worden, heißt es. In dem dazugehörigen Interview verriet die 43-Jährige dem "GQ"-Magazin, dass sie während ihres aktuellen Jura-Studiums täglich mehrere Stunden lerne und dabei gerne die Snacks der US-Kultmarke Cheetos verschlinge. Aktuell pauke sie, um die kalifornische Anwaltsprüfung in naher Zukunft zu überstehen.

Auch Travis Scott und Jacob Elordi wurden als "Men of the Year" ausgezeichnet

Die weiteren Preisträger sind in diesem Jahr der Rapper Travis Scott (32) und der Schauspieler Jacob Elordi (26). Kardashian wurde von dem Magazin obendrein zum "Tycoon of the Year" ernannt. Geehrt wurde Kardashian für ihr unternehmerisches Geschick im Zuge ihrer Bekleidungsfirma SKIMS, die sich auf Shapewear spezialisiert hat. Im Oktober kam auch eine erste Männerkollektion auf den Markt. Die spezielle Unterwäsche entwarf sie in Partnerschaft mit der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA.