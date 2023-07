"Fundament unserer Familie" und "Säule der Stärke": Kim Kardashian feiert ihre Großmutter.

Kim Kardashian (42) feiert ihre Großmutter mit einem rührenden Post auf Instagram. Mary Jo "MJ" Campbell wurde am 26. Juli stolze 89 Jahre alt. Einen Tag später veröffentlicht ihre berühmte Enkelin eine Hommage an das Geburtstagskind. Am Freudentag selbst sei sie zu beschäftigt damit gewesen, "im Moment zu leben" und ihre Oma zu feiern, wie der Reality-Star erklärt.

"Du bist das Fundament unserer Familie und eine wahre Säule der Stärke", schreibt Kim Kardashian in ihrem Post. "Du hast zweimal den Krebs überlebt und bist das beste Vorbild, das sich ein Mädchen wünschen kann". Die Unternehmerin liebe es, Zeit mit ihrer Großmutter zu verbringen und "all ihr Wissen aufzusaugen".

In einer Instagram-Story teilt Kim Kardashian zudem diverse Fotos und Videos ihrer Großmutter. Die Jubilarin pustet unter anderem Kerzen aus - mit Unterstützung ihrer Tochter Kris Jenner (67). Auch alte Familienbilder mit Kim sowie aktuelle Fotos der Seniorin mit ihren Urenkeln gibt es zu sehen.

"Verrückt zu sehen, wie wir uns ähneln"

"Es ist verrückt zu sehen, wie sehr wir uns ähneln", schreibt Kim Kardashian außerdem. Verrückt zu sehen sei auch, wie ihre Oma "dies alles gestartet habe". Kim beschreibt sie also als eine Art Gründerin des Kardashian-Clans. MJ Campbell ist die Mutter von Kris Jenner, der "Momanager" der Reality-TV-Familie.

Kris Jenner würdigt ihrer Mutter ebenfalls auf Instagram - mit etlichen Bildern aus verschiedenen Jahrzehnten. Die 67-Jährige bedankt sich für die "die spektakulärste Kindheit und Erziehung, die ich mir je hätte vorstellen können."

Wie ihre Tochter bezeichnet auch Jenner MJ Campbell als "Säule der Stärke" in der Familie. "Danke für all die Opfer, die Lektionen, die ich gelernt habe, die Freundlichkeit, das Mitgefühl, das Verständnis, die Hingabe, die Tatkraft, die Konzentration, den Humor, die Mode, die Arbeitsmoral und vor allem die Art und Weise, wie du mir beigebracht hast, Erinnerungen zu schaffen, ein Zuhause zu bauen, eine Familie zu gründen und bescheiden und dankbar für all unsere Segnungen zu sein", schrieb Jenner.