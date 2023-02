Robert Kardashians Tochter Kim Kardashian würdigt den verstorbenen Unternehmer an dessen Geburtstag mit einem emotionalen Instagram-Post.

Kim Kardashian (42) hat an diesem Mittwoch (22. Februar) an ihren Vater, Anwalt und Unternehmer Robert Kardashian (1944-2003), bei Instagram erinnert. "Alles Gute zum Geburtstag Papa - es ist fast soweit, dass ich mich länger an dich erinnern muss, als dass ich dich kannte", schreibt sie zu einer Reihe von alten Familienbildern und -videos.

Es sei 20 Jahre her, "dass wir hier auf Erden deinen Geburtstag gefeiert haben", erklärt die 42-Jährige. "Ich hatte den besten Vater der ganzen weiten Welt und bin glücklich, dass ich 22 Jahre mit dir hatte." 2003 starb Robert Kardashian im Alter von 59 Jahren an Krebs.

Kim Kardashian wünscht sich ihren Vater in einem ihrer Träume

Es gebe so viel, was sie ihrem Vater sagen und zeigen wollen würde, schreibt Kardashian weiter. "Ich wünschte, du würdest all diese kleine Menschen kennenlernen, du würdest sie so sehr lieben! Ich kann meine Augen schließen und deine Stimme hören und mich an die lustigsten kleinen Dinge an dir erinnern, die mich so glücklich machen. Das lasse ich niemals los. Ich vermisse und brauche dich einfach sehr. Bitte komm' bald in einem Traum zu mir. Ich liebe dich so sehr."

Kim Kardashians Mutter Kris Jenner (67) heiratete 1978 den Anwalt und Unternehmer Robert Kardashian. Mit ihm bekam sie in 13 Ehejahren vier Kinder: Kourtney (43), Kim, Khloé (38) und Rob (35). Nach der Scheidung heiratete die vierfache Mutter Bruce Jenner, heute Caitlyn Jenner (73). Mit ihm hat sie Kendall (27) und Kylie (25).

Kris Jenner postete ebenfalls am Geburtstag ihres verstorbenen Ex-Mannes ein rührendes Familienvideo. Kourtney veröffentlichte ein gemeinsames Foto mit ihrem Vater in einer Instagram Story und Bruder Rob teilte ein gemeinsames Foto mit seinen Schwestern und Robert Kardashian und schrieb dazu: "Alles Gute zum Geburtstag."