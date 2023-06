Kim Kardashian bei einem Auftritt in New York.

Kim Kardashian hat mit Hailey Bieber über den sogenannten "Mile High Club" geplaudert. Beide Promis hatten offenbar schon Spaß in der Luft.

Kim Kardashian (42) und Hailey Bieber (26) haben etwas gemeinsam. Die beiden Stars plauderten während eines Trinkspiels bei Hailey Biebers "Who's In My Bathroom?"-YouTube-Reihe auch über ihr Intimleben. "Bist du je dem 'Mile High Club' beigetreten?", fragte Kardashian die Gastgeberin der Show. Sie bezog sich dabei auf den Begriff dafür, Sex im Flugzeug gehabt zu haben. Bieber antwortete mit einem klaren "Ja". Ihre Gesprächspartnerin erwiderte, dass sie diese Erfahrung teilen.

Bieber schien das allerdings bereits klar gewesen zu sein. Sie erklärte, die Frage hätte sie sich bei Kardashian sparen können, denn: "Du besitzt ein Flugzeug."

Privatjet für 150 Millionen

In Kim Kardashians Privatjet, den sich die Unternehmerin angeblich für 150 Millionen Dollar (etwa 136 Millionen Euro) angeschafft hat, scheinen unterdessen selbst für Familienmitglieder strikte Regeln zu gelten. In der Show "The Kardashians" erklärte sie US-Medienberichten zufolge ihrer Schwester Kendall Jenner (27) einmal, dass diese sich nicht vor einem Flug mit dem Jet noch eine Selbstbräuner-Behandlung gönnen könne. Sie wolle keinen Selbstbräuner auf ihren Kaschmirsitzen, so Kardashian. Ebenfalls in der TV-Show soll die 42-Jährige bereits erklärt haben, dass sie keine Straßenschuhe in ihrem Flugzeug dulde. Dafür erlaubte sie ihrer Tochter North (10) aber offenbar, mit ihren Freunden dort eine Party zu feiern.

Kim Kardashian, die geschätzt ein Vermögen von etwa einer Milliarde Dollar angehäuft haben soll, hat die Maschine Medienberichten zufolge 2021 erworben und sie anschließend ein Jahr lang nach ihrem Geschmack einrichten lassen. Auch ihre Schwester Kylie Jenner (25) besitzt angeblich ein eigenes Flugzeug.