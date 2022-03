Kim Kardashian und Pete Davidson machen ihre Liebe auf Instagram offiziell: Sie postete das erste Mal Bilder mit ihrem neuen Partner.

Die Beziehung von Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) ist nun Instagram-offiziell. Das Paar feierte sein Debüt auf der Social-Media-Plattform: Die 41-Jährige postete zwei Fotos mit dem "Saturday Night Live"-Star. Auf einem Bild befinden sich die beiden auf dem Boden. Der Comedian liegt vor seiner Freundin, hat seinen Kopf auf ihren Schoß gelegt und blickt zu ihr.

Das zweite Bild ist ein verschwommenes Schwarz-Weiß-Selfie der beiden. "Wessen Auto nehmen wir?!", schrieb Kardashian zu der Reihe mit weiteren Schnappschüssen. Darauf ist der Reality-TV-Star auch in einem funkelnden Mantel und silbernen Overknee-Stiefeln zu sehen.

Offiziell Single

Kardashian hatte im Februar 2021 die Scheidung von Kanye West (44) eingereicht. Seit Anfang März 2022 gelten die beiden vor dem Gesetz wieder als Singles, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Ein Richter hatte einem entsprechenden Antrag Kardashians zugestimmt. Die Unternehmerin und der Rapper waren seit 2014 verheiratet. Gemeinsam haben sie vier Kinder: North (8), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (2).

Pete Davidson hat seine Beziehung mit Kim Kardashian bereits im Februar bestätigt. In einem "People"-Interview sprach der Comedian über seine "Freundin". Als er über sein Leben im Rampenlicht plauderte, sagte der 28-Jährige, dass der größte Teil seines Alltags darin bestehe, in Autos zu steigen und zu einem Set zu fahren. "Oder, wenn ich frei habe, hänge ich einfach entweder mit meinen Freunden ab oder chille mit meiner Freundin drinnen", fügte er laut "People" in Bezug auf Kardashian hinzu.

Gerüchte seit Oktober

Seit Oktober 2021 gibt es Gerüchte, wonach Kardashian und Davidson ein Paar sind. Erste Spekulationen über eine Romanze waren nach einem gemeinsamen Auftritt bei der Comedyshow "Saturday Night Live" aufgekommen. Kurze Zeit später tauchten Bilder auf, die die beiden händchenhaltend in einer Achterbahn zeigten - alles rein freundschaftlich, wiegelte das Umfeld der beiden damals noch ab. Allerdings wurden die zwei Stars in den folgenden Monaten immer wieder von Paparazzi gemeinsam abgelichtet, in Kalifornien, New York und auf den Bahamas.

Pete Davidson hat einige bekannte Ex-Freundinnen: Im Juli 2021 zeigte er sich noch mit Schauspielerin Phoebe Dynevor (26, "Bridgerton") in der Öffentlichkeit. Wenige Wochen später sollen sie sich getrennt haben. 2018 war er zeitweise mit Ariana Grande (28) verlobt, danach wurde er mit Stars wie Kate Beckinsale (48), Margaret Qualley (27) oder Model Kaia Gerber (20) gesichtet.