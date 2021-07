"Princess Charming" ist vorerst vorbei, im August geht es mit dem Flirten aber weiter: "Prince Charming" Kim Tränka geht auf die Suche.

Die erste Staffel der gefeierten Dating-Show "Princess Charming" ist vorbei. Auf TVNow steht aber schon eine neue Flirt-Show in den Startlöchern: Ab 17. August 2021 ist der dritte "Prince Charming" Kim Tränka aus Bremen zu sehen. In insgesamt neun Folgen und einer Wiedersehensshow möchte der 31-Jährige unter 18 Singles auf Kreta den Traummann fürs Leben finden.

Die besten Chancen haben die Männer, mit denen er auch lachen kann, verriet Tränka in einem ersten Interview mit RTL im Frühjahr. Treue, Ehrlichkeit, Respekt und Humor sucht er außerdem in einem Mann. "Man sollte in vielen Bereichen die gleichen Werte und eine gemeinsame Vorstellung von dem haben, wie sich eine Beziehung entwickeln oder wie das gemeinsame Leben aussehen soll." Dann könne man auch über eine offene Beziehung reden, so Tränka, der sich eigentlich Monogamie wünscht. "Hauptsache die Fronten sind klar gesetzt und man kommuniziert offen."

"Das große Wiedersehen" für Irina

Ob Tränka im August an den Erfolg von "Princess Charming" anknüpfen kann? Beim Finale der Dating-Show (seit 20. Juli auf TVNow abrufbar) sagte "Princess" Irina ihrer Auserwählten Lou: "Danke, dass du mich so schön verzaubert hast." Wie es für die beiden nach der Show weiterging, erfahren die Fans in "Das große Wiedersehen", moderiert von Lola Weippert, ab dem 27. Juli auf TVNow. Eine zweite Staffel der lesbischen Dating-Show wurde bereits in Auftrag gegeben.