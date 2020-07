KISS: Band meldet sich mit Ersatzterminen für Europa-Tour zurück

Gute Nachrichten für alle KISS-Fans: Die verschobene "End Of The Road"-Tour wird im Sommer 2021 nachgeholt.

Fans der Hardrock-Band KISS können aufatmen: Die Gruppe um Frontmann Paul Stanley (68) hat sich mit Ersatzterminen für Sommer 2021 zurück. Wegen der Corona-Krise musste die Band zuvor ihre für Juni und Juli 2020 geplante "End Of The Road"-Tour durch Europa verschieben.

"Wir warten. Wir sind bereit. Wenn uns gesagt wird, dass alle in Sicherheit sind und diese Pandemie vorbei ist, werden wir die Erde erschüttern und Eure Welt rocken wie nie zuvor", so Stanley in einem Statement auf dem offiziellen Instagram-Kanal von KISS. Auch Bassist Gene Simmons (70) meldet sich zu Wort: "(...) Wir sehen uns in Europa."

Tickets weiterhin gültig

Am 10. Juni 2021 treten die Hardrocker in Dortmund auf, am 15. Juni in Hamburg. Ein weiteres Konzert ist für den 25. Juni in Frankfurt angesetzt, am 8. Juli geht es für KISS nach Stuttgart. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.