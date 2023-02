Kit Harington und Rose Leslie werden wieder Eltern. Die beiden erwarten ihr zweites Kind, wie der Schauspieler in einer Talkshow verriet.

Die "Game of Thrones"-Stars Kit Harington (36) und Rose Leslie (35) erwarten Baby Nummer zwei. Das verriet Harington, der als Jon Schnee in der erfolgreichen HBO-Serie zu sehen war, bei einem Auftritt in "The Tonight Show starring Jimmy Fallon". Harington und Leslie, die unter anderem bekannt ist für ihre Rolle als Ygritte in "Game of Thrones", sind bereits seit Anfang 2021 Eltern eines kleinen Jungen.

Als er über seinen zweijährigen Sohn sprach, sagte Harington zu Gastgeber Jimmy Fallon (48), dieser sei "im Begriff, den Schock seines Lebens zu bekommen", da er, "einen Bruder oder eine Schwester bekommt". "Ich habe Angst", so Harington. Beim ersten Baby sei es gewesen, "als würde man neun Monate lang durch Wolken gehen und durch Gänseblümchenfelder tanzen, als Mann sowieso", scherzte er. Beim zweiten Mal sehe man es "sehr schnell" von der praktischen Seite. Derzeit versuchten sie ihren Erstgeborenen auf die Ankunft des Geschwisterchens vorzubereiten, verriet Harington weiter.

Seit 2018 verheiratet

Im September 2020 bestätigte Leslie, dass sie und Harington ein Baby erwarten. Ihre Schwangerschaft wurde im britischen "Make"-Magazin enthüllt, als die Schauspielerin ihren Babybauch auf dem Cover zeigte. Die 35-Jährige spielte von 2012 bis 2014 neben ihrem jetzigen Ehemann in "Game of Thrones". Das Paar gab 2016 bei den Olivier Awards in London sein Debüt auf dem roten Teppich und bestätigte seine Verlobung 2017. 2018 folgte die Hochzeit in Schottland.