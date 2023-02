Große Erleichterung im schwedischen Königshaus: Der Eingriff am Herzen von König Carl XVI. Gustaf ist nach Plan verlaufen.

Der schwedische König Carl XVI. Gustaf (76) hat sich am Montag (20. Februar) einer geplanten Operation in der Herzgegend unterzogen. Diese sei "nach Plan verlaufen und der König fühlt sich gut", teilt der Palast in Stockholm mit. Der König danke für "all die Unterstützung und Wärme, die ihm entgegengebracht" werde. Für das schwedische Gesundheitswesen sei er ebenfalls dankbar.

Das Königshaus hatte den Eingriff in der vergangenen Woche angekündigt. Auf Anraten seines Leibarztes lasse der Monarch eine sogenannte "Schlüssellochoperation" vornehmen, berichteten schwedische Medien. Nach dem Eingriff müsse er sich schonen. Seine Verpflichtungen zwischen dem 20. Februar und dem 3. März würden daher auf später im Frühjahr verschoben.

Jubiläum steht an

König Carl XVI. Gustaf steht ein ereignisreiches Jahr bevor: Der Monarch feiert 2023 sein 50-jähriges Thronjubiläum. Den Thron hatte er 1973, nach dem Tod seines Großvaters Gustaf VI. Adolf (1882-1973), bestiegen. Der Vater von Carl XVI. Gustaf, Gustav Adolf Erbprinz von Schweden (1906-1947), war 1947 bei einem Flugzeugabsturz in Dänemark gestorben. Damals war der jetzige König neun Monate alt.