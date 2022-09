Ein erstes Foto zeigt die Stimmung im Buckingham Palast. Durch ein Fenster sind Charles, Harry und Meghan auf einer Treppe zu sehen.

Es sind schwere und stressige Zeiten für die königliche Familie. Ein Foto von Dienstagnacht zeigt die düstere Stimmung im Buckingham Palast in London. Zu sehen sind durch das bodentiefe Fenster Prinz Harry (37) und seine Frau, Herzogin Meghan (41), wie sie mit ernsten Mienen Hand in Hand eine Treppe hinabsteigen. Vor ihnen läuft Harrys Vater, König Charles III. (73), mit gesenktem Kopf.

Meistverfolgter Flug

Am Dienstag nahm die Familie den Sarg von Queen Elizabeth II. (1926-2022) in Empfang, nachdem er mit dem Flugzeug der Royal Air Force von Schottland nach England überführt worden war.

Wie "CNN" berichtet, war es laut der Website "Flightradar24" der bisher meist verfolgte Flug. Rund fünf Millionen Menschen verfolgten online, wie die verstorbene Königin am 13. September von Edinburgh nach London geflogen wurde. 4,79 Millionen Menschen verfolgten den Flug auf der Website und der mobilen App des Dienstes, weitere 296.000 Menschen beobachteten das Flugzeug auf YouTube.

Die große Prozession

Am heutigen Mittwoch steht die große Prozession in London an, bei der der Sarg mit der verstorbenen Königin von einer Pferdekutsche vom Buckingham Palast zum Westminster Palast gebracht wird. Charles und weitere Familienangehörige werden dem Sarg zu Fuß folgen.