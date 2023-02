Ein englischer Apotheker hat acht Monate lang im Geheimen das Öl kreiert, mit dem König Charles III. am 6. Mai gesalbt werden soll.

König Charles III. (74) wird zwar erst am 6. Mai gekrönt, die Vorbereitungen auf die Zeremonie laufen aber bereits auf Hochtouren. So hat der pensionierte Apotheker und Pfarrer Mark Hutton laut dem "Mirror" acht Monate damit zugebracht, das Öl für Charles' Salbung zum König zusammenzustellen. Es entstand im Geheimen in einer Wohnsiedlung in der englischen Stadt Hull.

Der Apotheker verwendete laut eigener Aussage eine "uralte Zutatenliste, die auf einem Rezept aus der Bibel basiert". Die "moderne Inkarnation des Rezeptes von Moses" beinhalte Myrrhe, Zimt und Olivenöl und weitere Ingredienzen. Sie alle zu beschaffen, habe "Monate" gedauert und sei "harte Arbeit" gewesen, sagt Hutton. Nicht zuletzt, weil der Apotheker bemüht war, tierische Produkte durch synthetische Alternativen zu ersetzen. Trotz des Aufwands freut sich Hutton über "die größte Ehre seiner Karriere".

Berichten zufolge wartet das fertige Öl nun in Flaschen abgefüllt unter Verschluss im Keller der Apotheke John Bell & Croyden in Marylebone im Zentrum von London auf seinen Einsatz. Das Unternehmen ist seit über hundert Jahren mit der königlichen Familie verbunden.

Buckingham Palast enthüllt Krönungslogo

Neben dem Öl steht auch das Logo für die Krönung bereits. Es soll bei Straßenfesten, in den sozialen Medien und auf Souvenirs zum Einsatz kommen und zeigt ein Bild mit Blumen in Form der Edwardskrone. Zu sehen sind eine Rose für England, eine Narzisse für Wales, eine Distel für Schottland und ein Kleeblatt für Nordirland.

Das in weinrot und dunkelblau gehaltene florale Design unterstreiche den "Frühlingsoptimismus" und spiegle die Liebe des Königs zur Natur wider, zitierte der Buckingham Palast Designer Sir Jony Ive (55). Weiter hieß es: "Das Design wurde von König Charles' Liebe zum Planeten, zur Natur und seiner tiefen Sorge um die Natur inspiriert."

Das ist für das Krönungswochenende geplant

Die Krönungszeremonie findet am 6. Mai in der Londoner Westminster Abbey statt. An dem Tag soll es zudem eine Kutschenprozession und den traditionellen Auftritt der Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham Palastes geben. Am Sonntag, den 7. Mai, sind auf Schloss Windsor ein Musikkonzert und eine Lichtshow geplant. Am 8. Mai gibt es für die Briten dann einen zusätzlichen Feiertag mit Events zu Ehren von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren.