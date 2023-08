Im schottischen John o' Groats hat König Charles III. im traditionellen Kilt eine besondere Whiskey-Destillerie offiziell eröffnet.

König Charles III. (74) hat am vergangenen Mittwoch einen besonderen Termin wahrgenommen. "Der König hat offiziell die 8 Doors Distillery eröffnet, Schottlands nördlichste Whiskybrennerei auf dem Festland, deren Scotch Whisky der erste ist, der seit 1837 im Dorf hergestellt wird", heißt es in einem Instagram-Post des offiziellen Accounts der Royal Family. "Die Brennerei hat alle während der Produktion verwendeten Edelstahlbehälter von anderen Standorten umgerüstet und die Abfälle aus dem Destillationsprozess werden gesammelt und in Biogas umgewandelt", heißt es in dem Posting weiter.

Knielanger Rock in Grün

Bei dem Besuch der Whiskey-Brennerei trug der Monarch einen traditionellen schottischen Kilt in Grün und eine beige Tweedjacke mit einer passenden Weste. Dazu kombinierte er eine grün-rot gestreifte Krawatte, grüne Wollsocken und schwarze Lederschuhe. Auf Bildern ist Charles gut gelaunt im Gespräch mit Mitarbeitern der Destillerie und Bewohnern des Ortes zu sehen, die sich eine Begegnung mit dem König nicht entgehen lassen wollten.

Die Brennerei würdigte den hohen Besuch ebenfalls in einem Instagram-Post. "Wir haben uns gefreut, Seine Majestät, den König, begrüßen zu dürfen, um heute offiziell 8 Doors Distillery zu eröffnen", erklärte das Unternehmen. "Es hat uns großen Spaß gemacht, ihm die Geschichte unserer Brennerei zu erzählen und ihm die Möglichkeit zu geben, unseren Whisky zu probieren und unser Besucherzentrum und unsere Brennerei zu besichtigen." Der König durfte zudem ein Fass im Lagerhaus der Brennerei füllen.

Charles III., dem Anfang Juli bei einer Krönungszeremonie die schottischen Kronjuwelen überreicht wurden, verbringt in Schottland seinen Sommerurlaub. Wie die britische Adels-Expertin Rebecca English in einem Artikel für die "Daily Mail" berichtet, wohnen der König und Ehefrau Königin Camilla (76) nicht auf Schloss Balmoral. Stattdessen wohnt das Königspaar in Birkhall - ein Anwesen, das sich aber ebenfalls auf dem Balmoral-Gelände befindet.

Es wird der erste Sommer auf Schloss Balmoral ohne Queen Elizabeth II. (1926-2022) sein. Diese war im vergangenen Jahr am 8. September 2022 auf Schloss Balmoral verstorben.

SpotOnNews