Beim Krönungskonzert hatte König Charles III. ein Detail vergessen - sein Fernglas. Er saß so weit entfernt, dass er kaum etwas sah.

Im Mai wurde das große Krönungswochenende gefeiert - und bis heute bereut König Charles III. (74) eine kleine, wenn auch entscheidende Sache: Beim großen Konzert ihm zu Ehren auf Schloss Windsor hat er nichts gesehen. Deswegen hätte er gerne ein Fernglas bei sich getragen. Das verriet der Monarch auf einem Empfang im Buckingham Palast am Donnerstag, wie erst jetzt bekannt wurde. Dorthin lud er zahlreiche Helfer ein, die bei seiner Krönung Anfang Mai 2023 und auch bei der Beerdigung seiner verstorbenen Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), am 19. September 2022 involviert waren.

Neil Water, zuständig und damit Hauptverantwortlicher für das Parken im Royal Borough of Windsor and Maidenhead, sagte der "Daily Mail", dass ihm das der König erzählt habe. Demnach sei er so weit von der Konzertbühne entfernt gesessen, dass er überhaupt nicht sehen konnte, was dort passierte. "Er sagte zu mir, dass er das nächste Mal gerne näher an der Bühne sitzen würde - oder sein Fernglas mitbringen wolle", so der Beamte weiter.

Lionel Richie, Katy Perry, Take That und Co. sangen für König Charles

Das Konzert fand einen Tag nach der eigentlichen Krönung in der Westminster Abbey am 7. Mai auf dem Gelände von Schloss Windsor statt. Unter anderem traten dort Olly Murs (39), Lionel Richie (74), Katy Perry (38) oder Take That auf. Während des Konzerts saßen Charles und Königin Camilla (76) gemeinsam mit anderen Mitgliedern der royalen Familie und VIP-Gästen in der Royal Box auf einer stufenförmigen Tribüne im hinteren Bereich des riesigen Freiluft-Areals.

Gefallen schien Charles an dem Konzert jedoch dennoch gehabt zu haben. Wie zahlreiche Aufnahmen von TV-Kameras beweisen, lächelte der König fast unentwegt, wippte außerdem zum Takt der Musik und winkte immer wieder mit einer kleinen Union-Jack-Flagge in die Menge, die zuvor zigtausendfach unter den Gästen verteilt wurden.

SpotOnNews