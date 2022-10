König Charles III. und Liz Truss bei ihrem Treffen am Mittwoch.

Er begrüßt Premierministerin Liz Truss mit "Oh je, oh je"

König Charles III. hat Liz Truss zur wöchtentlichen Audienz im Buckingham Palast empfangen. Bei der Begrüßung fand er ungewöhnliche Worte.

König Charles III. (73) traf sich am Mittwoch (12. Oktober) im Buckingham Palast mit Liz Truss (47). Die Premierministerin begrüßte den Monarchen einem Video von "ITV News" zufolge mit einem Knicks und den Worten: "Ihre Majestät. Schön, Sie wiederzusehen." König Charles III. fragte darauf: "Wieder da?" Es sei ihr "eine große Freude", betonte Truss noch einmal. "Oh je, oh je", entgegnete der König. Nach der missglückten Begrüßung ging er allerdings rasch zum Tagesgeschäft über und sagte: "Wie auch immer... jetzt".

Bei dem Treffen handelt es sich um "die erste reguläre wöchentliche Audienz", wie der Palast auf Instagram schreibt. Der König und die Premierministerin treffen sich jeweils mittwochs. Queen Elizabeth II. (1926-2022) hatte diese Tradition bis zu ihrem Tod im September über 70 Jahre gepflegt.

Treffen sorgt für Aufsehen

Die Audienz sorgte aber nicht nur wegen der ungewöhnlichen Reaktion von König Charles III. für Gesprächsstoff. Auch der Knicks der Premierministerin schlug auf Social Media hohe Wellen. "Warum steht sie so? Sie braucht ein paar Lektionen, wie ein Knicks funktioniert" oder "Du musst mehr üben Lizzy" lauteten die Kommentare. Bereits bei einem Treffen mit dem König im September musste sich Truss wegen eines scheinbar ungelenken Knicks hämische Kommentare im Netz gefallen lassen.

Aufmerksame Augen erblickten im Hintergrund zudem eine Sammlung von Familienfotos der Royals. Neben einem Portrait seiner verstorbenen Mutter hat König Charles III. auch das offizielle Hochzeitsfoto von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) aufgestellt. Dies, obwohl die beiden Anfang 2020 als hochrangige Royals zurückgetreten waren und es immer wieder Berichte über angebliche Streitigkeiten gibt.