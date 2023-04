König Charles III, hier bei seinem Besuch in Hamburg, gibt sich in Liverpool die Ehre.

König Charles III. präsentiert nächste Woche offiziell das Bühnenbild des Eurovision Song Contests in Liverpool.

König Charles III. (74) wird nächste Woche das Bühnenbild des Eurovision Song Contests 2023 enthüllen. Laut Medienberichten besucht der britische Monarch am 26. April die M&S Bank Arena in Liverpool. Dort wird am 13. Mai das Finale des ESC stattfinden. Eigentlich wäre die Ukraine nach dem Sieg der Band Kalush Orchestra im letzten Jahr als Ausrichter dran gewesen. Doch aufgrund des russischen Angriffskriegs auf das Land ist Großbritannien eingesprungen.

Der Monarch und seine Gattin Camilla (75) bekommen am 26. April eine Führung durch die Arena. Dort treffen sie auf die Macher und die Moderatoren der BBC-Übertragung. Außerdem spricht das royale Paar mit Mae Muller (25). Die Sängerin vertritt Großbritannien bei dem Heimspiel im Mai mit dem Lied "I Wrote A Song".

Bühnenbild soll "Arme für Ukraine öffnen"

Das Bühnenbild, das im Rahmen von Charles' Besuch vorgestellt wird, soll laut den Organisatoren den Eindruck erwecken, dass der ESC "seine Arme für die Ukraine öffnet". Da der britische Beitrag "Space Man" von Sam Ryder (33) 2022 in Turin den zweiten Platz hinter der Ukraine erreichte, fiel die Wahl auf das Vereinigte Königreich als Ersatzausrichter.

Charles und Camilla besuchen im Rahmen ihrer Liverpool-Reise auch noch eine andere Institution, die sich für die kriegsgebeutelte Ukraine einsetzt. Die Zentralbibliothek von Liverpool feiert ihre Partnerschaft mit der wissenschaftlichen Bibliothek Korolenko Chernihiv in Odessa.