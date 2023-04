Royal-Fans können in Sandringham House jetzt Kekse und Schokolade mit einem selbst gestalteten Bild von König Charles III. kaufen.

König Charles III. (74) verkauft jetzt seine eigenen Süßigkeiten. Laut britischer "Daily Mail" können Gäste im Besucherzentrum von Sandringham House die Leckereien erstehen. Das Anwesen befindet sich in der englischen Grafschaft Norfolk, ist Privateigentum der königlichen Familie und der Ort, an dem die Royals Weihnachten feiern. Unter den Produkten befinden sich Kekse in den verschiedensten Sorten, Schokoladentafeln, Schokoriegel oder Toffees. Auf den Verpackungen ist jeweils ein besonderes Gemälde abgedruckt.

So viel kosten die Kekse und Co.

Die Bildvorlage stammt von König Charles III. höchstpersönlich und zeigt ein Aquarell von Sandringham House. Wie die "Daily Mail" weiter berichtet, steht auf der Rückseite aller Produkte als Erklärung: "Sandringham ist seit 1862 der beliebte Rückzugsort auf dem Land und das Privathaus britischer Monarchen." Zu kaufen gibt es die Süßigkeiten für 4,99 bis 7,99 Pfund (umgerechnet rund 5,70 bis 9,10 Euro). Das Sortiment wurde offenbar bereits vor dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022) entworfen, da auf der Verpackung angeführt ist, dass das Bild von Sandringham House "mit freundlicher Genehmigung von HRH The Prince of Wales" verwendet wird. Diesen Titel trägt Charles III. aktuell nicht mehr.

Der 74-Jährige hielt einen Tag nach dem Tod der Queen am 8. September 2022 seine erste Rede als Monarch des Vereinigten Königreichs und kündigte darin an, dass sein Sohn Prinz William (40) der neue Prinz von Wales und seine Schwiegertochter Kate (41) die Prinzessin von Wales sein werden. Ihre Titel sind seit Februar 2023 offiziell.

SpotOnNews