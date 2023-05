Am 6. Mai haben Charles und Camilla ihren großen Tag. Vor den Bildschirmen werden weltweit geschätzt bis zu 100 Millionen Menschen das Ereignis in der Londoner Westminster Abbey verfolgen.

Mittendrin statt nur dabei: Wer es am 6. Mai nicht nach London schafft, kann die Krönung live im Fernsehen oder im Stream verfolgen.

Am Samstag, den 6. Mai, ist es endlich so weit: Charles III. (74) und seine Frau Camilla (75) werden in der Westminster Abbey gekrönt. Ein Ereignis, auf das sich das britische Königshaus seit Monaten akribisch vorbereitet - und das weltweit übertragen wird. Auch deutsche Fernsehsender haben Live-Berichte angekündigt. Vorreiter des gigantischen Medien-Spektakels war übrigens Charles' Mutter: Die Krönung von Queen Elizabeth II. (1926-2022) am 2. Juni 1953 war die erste Krönung eines britischen Monarchen, die live im Fernsehen übertragen wurde. Hier können die deutschen Royal-Fans einschalten, wenn Charles sich krönen lässt:

Das Erste

Das Erste bietet ab 9:30 Uhr eine Live-Übertragung, die mehr als fünf Stunden lang dauern wird. Unter dem Titel "King Charles III. - Die Krönung in London" berichtet Korrespondentin Annette Dittert (60) von der Stimmung vor Ort. Im Studio kommentiert Königshausexpertin Leontine Gräfin von Schmettow (60) mit Gästen und Experten die Zeremonie. Die Moderation übernimmt Julia-Niharika Sen (56). Ab 16 Uhr gibt es eine auf 45 Minuten gekürzte Fassung der Dokumentation "Charles - Schicksalsjahre eines Königs" von Claire Walding. Die Sendung "Brisant" fasst ab 16.45 Uhr alle Highlights aus London zusammen. Am Abend gibt es ab 23.40 Uhr dann noch einmal eine Zusammenfassung des Tages.

RTL

Der Privatsender RTL plant einen ganzen Thementag. Er startet bereits um 4:35 Uhr mit der Erstausstrahlung der Doku-Reihe "The Real Crown: Liebe, Pflicht und Last im Hause Windsor". In "Exclusiv Spezial: Endlich König - Charles besteigt den Thron!" werden dann Moderatorin Frauke Ludowig (59), Designer Guido Maria Kretschmer (57) und Adelsexperte Michael Begasse (57) sieben Stunden lang über die Ereignisse in London berichten. Die Übertragung beginnt um 9 Uhr. In der Sondersendung aus dem Studio in Köln werden unter anderem der Cousin von König Charles, Eduard Prinz von Anhalt (81), Gräfin Stephanie von Pfuel (62) und Moderatorin Mareile Höppner (45) zu Gast sein. Live aus London berichten die Korrespondenten Katharina Delling (33) und Ulrich Oppold (61) mit Einordnungen zu den royalen Feierlichkeiten. Auch Wigald Boning (56) wird in der britischen Hauptstadt unterwegs sein. Ab 16 Uhr geht es weiter mit der Dokumentation "König Charles III. - Zwischen Liebe und Berufung". Zudem bietet das Streamingportal RTL+ weitere Sendungen rund um die Krönung und das Königshaus.

Sat.1

Den besonderen Tag startet der Privatsender Sat.1 ab 7:40 Uhr mit einer Wiederholung der Doku "Queen Elizabeth II - die ewige Königin", die zu ihrem 90. Geburtstag im Jahr 2016 entstanden ist. "Das ist die Krönung!" heißt es dann um 9:30 Uhr. Moderatorin Marlene Lufen (52) spricht im Londoner Studio über die Ereignisse mit Charlotte Gräfin von Oeynhausen und Heinrich Prinz von Hannover (62), Zeremonienmeister Major William Hunt sowie Sänger Ross Antony (48). Von der Westminster Abbey berichten die Moderatoren Karen Heinrichs (49) und Benjamin Bieneck, vom Buckingham Palast Reporter Benedikt Amara. Außerdem kommentieren Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (39) ab 11 Uhr das Geschehen in London, wie etwa die Ankunft der Gäste und des Königspaars. Es handelt sich dabei um die Strafe, die sich die beiden für ihre Niederlage in der Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben" eingehandelt haben.

Welt TV

Der Sender zeigt von 11 bis 16 Uhr eine Live-Sondersendung mit Chefmoderatorin Tatjana Ohm (53) und Moderator Alexander Siemon (55). Adelsexperte Jürgen Worlitz (74) wird aus dem Berliner Nachrichtenstudio die Ereignisse kommentieren. Die Reporterinnen Alina Quast und Laura Kipfelsberger sowie Korrespondent Arndt Striegler berichten von den Vorbereitungen bis hin zu den Feierlichkeiten in London.

Zusammenfassung im ZDF, Stream bei Joyn

Das ZDF verzichtet auf eine Live-Übertragung und beschränkt sich auf eine Highlight-Sondersendung am Abend: "König Charles III. - Krönung in London" ab 19.25 Uhr. Königshaus-Expertin Julia Melchior (geb. 1975) und Christina von Ungern-Sternberg (geb. 1979) kommentieren die Krönung.

Auch per Stream können Royal-Fans die festlichen Abläufe verfolgen, zum Beispiel bei Joyn, auf RTL+ und brisant.de.