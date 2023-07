König Charles III. und Königin Camilla machen sich bald auf in den Sommerurlaub. Vorher haben sie noch einen letzten Auftritt absolviert.

Ein letzter öffentlicher Auftritt, bevor es in die Sommerferien geht: König Charles III. (74) und Königin Camilla (76) haben am Mittwoch (26. Juli) die Sandringham Flower Show besucht. Der britische Monarch und seine Ehefrau reisten in einer Pferdekutsche an, beide in sommerlichen Outfits.

Königin Camilla trug ein grünes Blusenkleid mit Blumenmuster, Charles kombinierte einen cremefarbenen Anzug mit passendem Hut und roter Krawatte. Beide trugen zwischendurch Sonnenbrillen, um sich vor der Sonne zu schützen.

Vor Ort begrüßte das Königspaar Fans und Einheimische aus der Grafschaft Norfolk. Die Blumenschau in Sandringham findet dieses Jahr zum 140. Mal statt. Charles und Camilla haben das Event schon mehrfach besucht, dieser Besuch ist allerdings der erste als König und Königin. In Sandringham verbringt die Royal Family üblicherweise auch das Weihnachtsfest.

So verbringen Charles und Camilla ihren Sommerurlaub

Nun geht es für Charles und Camilla aber erstmal in den Sommerurlaub nach Schottland, wo auch die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) während ihrer Regentschaft jedes Jahr einen Großteil des Sommers verbrachte.

Laut Medienberichten sollen die beiden zunächst einige Zeit im Castle of Mey verbringen - ein Schloss im Norden Schottlands, das seiner Großmutter, der Queen Mum (1900-2002), gehörte. Anschließend geht es nach Birkhall, Charles' Zuhause auf dem Balmoral Estate. Am 16. August schließt Schloss Balmoral seine Türen für Besucher.

Es dürfte eine emotionale Reise werden: Charles' Mutter, Queen Elizabeth II., ist dort im September 2022 im Alter von 96 Jahren gestorben.

SpotOnNews