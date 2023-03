Auch Charles und Camilla genießen gerne einen Fernsehabend. Zur Auswahl stehen bei ihnen vorrangig Antiquitäten-, Tanz- oder Backshows.

Bei vielen Menschen endet der Tag mit einem gemütlichen Abend vor dem Fernseher. Das sieht auch bei den Royals nicht unbedingt anders aus. Schon oft haben König Charles III. (74) und seine Gemahlin Camilla (75) öffentlich über ihre Lieblingsprogramme gesprochen, in die sie hin und wieder auch als Gäste eingeladen werden. So glänzte Camilla erst am vergangenen Sonntag in einer Antiquitäten-Show bei BBC, die sie seit Ewigkeiten mit Begeisterung verfolge. Aber auch Back- und Tanzshows flimmern bei dem Paar offenbar oft über die TV-Bildschirme.

"Antiques Roadshow"

Shows à la "Bares für Rares", in denen etwa Antiquitäten von Experten unter die Lupe genommen und vorgestellt werden, scheinen es Charles und Camilla besonders angetan zu haben. Mit einer edlen Schnupftabakdose im Gepäck stattete Camilla der BBC-Sendung "Antiques Roadshow" am vergangenen Wochenende einen Besuch ab und wurde von den Moderatoren sowie vom Publikum gefeiert. Da sie das Format selbst "ewig und ewig" am Sonntagabend gesehen habe, sei es ihr ein "Vergnügen" gewesen, selbst einmal Teil der Show zu sein, erklärte sie bei ihrem Auftritt.

"The Repair Shop"

Auch Charles ist Liebhaber von traditionellem Kunsthandwerk. Ende 2022 strahlte BBC eine besondere Episode der Sendung "The Repair Shop" aus, in der alte Gegenstände repariert werden. Der heutige König, der damals noch den Titel Prinz von Wales trug, brachte eine Uhr aus dem 18. Jahrhundert und ein Keramikstück aus der Zeit des Diamantenen Jubiläums von Königin Victoria (1819-1901) mit, um sie in der Sendung wieder auf Vordermann bringen zu lassen.

"Strictly Come Dancing"

Für Abwechslung im royalen TV-Programm sorgt die Tanzshow "Strictly Come Dancing" - das britische Pendant zu "Let's Dance". Sowohl Charles als auch Camilla sind große Fans des Formats - so groß, dass erst im vergangenen Jahr gemunkelt wurde, dass eine Live-Episode im Buckingham Palast gedreht wird. Laut "The Sun" soll es damals Gespräche zwischen BBC und den Royals gegeben haben. Berichten zufolge wollten Charles und Camilla die Ausgabe sogar selbst moderieren und auch einen Tanz aufs Parkett bringen. Die inzwischen verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) soll angeblich ihren Segen für das Projekt gegeben haben. Realisiert wurden diese Pläne bislang allerdings noch nicht.

"The Great British Bake Off"

Auch Backsendungen scheinen bei den Royals hoch im Kurs zu stehen. Das enthüllten Charles und Camilla im Jahr 2018 bei einem Empfang im St. James's Palast, bei dem auch Selasi Gbormittah zu Gast war, der als Kandidat und Halbfinalist der Show "The Great British Bake Off" bekannt geworden ist. Auf Twitter verriet er laut "Hello!"-Magazin im Anschluss, dass Charles und Camilla ihm verraten hätten, große Fans des Formats zu sein. "The Great British Bake Off" ist das britische Gegenstück zur deutschen Sat.1-Show "Das große Backen".

William und Kate lieben Serien

Übrigens: Charles' Sohn Prinz William (40) und dessen Frau Prinzessin Kate (41) sollen unterdessen regelrechte Serienjunkies sein. Beide seien große Fans von "Homeland" und "Game of Thrones", wie William 2017 im Gespräch mit dem BBC-Sender Radio1 verraten hat.