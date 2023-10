König Charles wird 75 Jahre alt. Nun sind erste Pläne für die Feierlichkeiten bekannt: Er wird mit Gleichaltrigen feiern.

Die Planungen für die Feierlichkeiten anlässlich des 75. Geburtstages von König Charles III. (74) am 14. November sind längst in vollem Gange.

Feier mit Gleichaltrigen

Seine Wohltätigkeitsorganisation The Prince's Foundation hat angekündigt, dass sie den Meilenstein für die Mitglieder seiner Generation, die in diesem Jahr 75 Jahre alt werden, mit Festveranstaltungen in Highgrove Gardens in Gloucestershire, England, und Dumfries House in Cumnock, Schottland, feiern wird. Diese Feierlichkeiten finden am 13. November, dem Vorabend seines Geburtstags, statt.

Die Online-Nominierungen für diese Partys wurden am Montag eröffnet, wobei die Menschen aufgefordert wurden, Personen vorzuschlagen, die für ihre guten Taten in ihren lokalen Gemeinschaften belohnt werden sollten oder die von der Gesellschaft profitieren würden, die die Teilnahme an einer solchen Veranstaltung mit sich bringen würde", heißt es in einer Erklärung auf der Website von "Highgrove Gardens". Organisationen, die im Jahr 2023 ihr 75-jähriges Bestehen feiern, können sich ebenfalls bewerben.

Es wird Live-Musik und Nachmittagstee geben sowie die Möglichkeit, zu tanzen und sich mit anderen zu unterhalten.

Programm gegen Einsamkeit

In der Erklärung heißt es, dass der Geburtstagsspaß durch das Programm der Prince's Foundation für Gesundheit und Wohlbefinden inspiriert wurde, das monatlich Tanztees im Dumfries House veranstaltet, um Menschen zusammenzubringen, die von Einsamkeit und sozialer Isolation bedroht sind.

"Wir wollten etwas Besonderes tun, um den 75. Geburtstag Seiner Majestät des Königs zu feiern. Da es zu den Aufgaben unserer Wohltätigkeitsorganisation gehört, den Gemeinden zu dienen, hielten wir es für angemessen, eine ausgewählte Anzahl von Menschen, die in diesem Jahr ebenfalls 75 Jahre alt werden, zu einem feierlichen Nachmittag an unsere schönen Stätten einzuladen", sagte ein Sprecher der Prince's Foundation "The Telegraph".

Ob König Charles bei einer der beiden Veranstaltungen einen Gastauftritt haben wird, ist indes noch unklar.

Es ist Charles' erster Geburtstag als gekrönter König. Nach dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), im vergangenen September wurde er zwar sofort zum König ernannt wurde, vom Erzbischof von Canterbury in der Westminster Abbey feierlich gekrönt wurde er aber erst am 6. Mai dieses Jahres.