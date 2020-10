König Harald konnte nach einer Herz-Operation das Krankenhaus in Oslo verlassen. Bis Ende des Monats wird sich der Monarch noch schonen.

Harald V. von Norwegen (83) wurde aus dem Universitätsklinikum in Oslo entlassen: "Seine Majestät der König musste sich am Freitag, dem 9. Oktober, im Rikshospitalet einer Herzklappenoperation unterziehen. Die Operation war erfolgreich", teilte das Königshaus mit. Zudem heißt es in dem Statement, der König sei in guter Verfassung und konnte am Montag die Klinik verlassen. Den Rest des Oktobers sei er krankgeschrieben.

Der Erklärung zufolge wurde Harald V. bereits 2005 am Herzen operiert, laut dem Palast wurde ihm damals eine künstliche Herzklappe aus biologischem Material eingesetzt. Diese habe eine Lebensdauer von zehn bis 15 Jahren: "Es ist daher nicht ungewöhnlich, dass solche Eingriffe nach einiger Zeit wiederholt werden müssen." Untersuchungen hätten ergeben, "dass es notwendig war, die künstliche Herzklappe, die der König 2005 erhielt, durch eine neue künstliche Klappe zu ersetzen, um die Atmung des Königs zu verbessern".