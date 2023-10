Willem-Alexander und Máxima bei ihrem Besuch in Südafrika.

König Willem-Alexander und Königin Máxima Sie lächeln die Proteste bei Auftritt in Kapstadt weg

Zwischen Glamour und wütendem Protest: König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande sind gerade in Südafrika zu Besuch.

Ein strahlendes Outfit für einen Tag mit Schreckmoment: Königin Máxima der Niederlande (52) hat sich beim dritten Tag ihres Staatsbesuchs in Südafrika im gewohnt eleganten Outfit gezeigt. Die 52-Jährige setzte auf ein weißes, knielanges Kleid vom Label Natan mit leuchtend rotem Blumendesign, als sie mit ihrem Ehemann König Willem-Alexander (56) unterwegs war. Dabei ging es am Freitag (20. Oktober) zwischenzeitlich offenbar hoch her.

Denn nicht alle Menschen in Südafrika freuen sich über den royalen Besuch aus Europa: Als das niederländische Königspaar die "Iziko Slave Lodge", ein Museum zur Geschichte der Sklaverei in Kapstadt, besuchte, stieß es anschließend laut der Zeitung "De Telegraaf" auf "wütende Demonstranten". Máxima und Willem-Alexander mussten demnach von Sicherheitskräften zum Auto geleitet werden.

Das steht bei Máxima und Willem-Alexander noch auf dem Programm

Am heutigen Freitag wollen sich der König und die Königin dem Bericht zufolge mit der gefährdeten Flora und Fauna Südafrikas befassen und die niederländische Gemeinschaft in Kapstadt treffen. Der dreitägige Staatsbesuch endet am Freitagabend mit einem Empfang.

Am Mittwoch waren die niederländischen Royals in Pretoria zu ihrem Staatsbesuch angekommen, zu dem sie Präsident Cyril Ramaphosa (70) empfing. Im Mittelpunkt der Reise von Königin Máxima und König Willem-Alexander sollte die Stärkung der Beziehungen und der Partnerschaft zwischen den Niederlanden und Südafrika stehen. Themen waren unter anderem kulturelle Zusammenarbeit, Menschenrechte sowie der Austausch von Wissen und Forschung. Zuletzt hatte Medienberichten zufolge die damalige Königin Beatrix (85) 1996 auf Einladung von Präsident Nelson Mandela (1918-2013) Südafrika besucht. Die heute 85-Jährige hatte im April 2013 das Amt ihrem Sohn Willem-Alexander übergeben.