König Willem-Alexander und Prinzessin Beatrix In dunkelblauen Looks auf dem roten Teppich

Zusammen mit seiner Mutter Prinzessin Beatrix hat König Willem-Alexander der Niederlande am Donnerstag ein Tanz-Event in Den Haag besucht.

König Willem-Alexander (55) und Prinzessin Beatrix (85) der Niederlande haben sich am Donnerstagabend in farblich abgestimmten Outfits auf dem roten Teppich in Den Haag gezeigt. Mutter und Sohn haben zusammen die Tanzaufführung "One of a Kind" des Holland Dance Festivals besucht.

Mutter und Sohn in blauen Outfits

Willem-Alexander zeigte sich in einem blauen Anzug, unter dem er ein weißes Hemd und eine lachsfarbene Krawatte trug. Seine Mutter Beatrix wählte ein glamouröses Ensemble aus einem dunkelblauem Paillettenoberteil mit schwarzen Mustern und einem schwarzen Rock. Dazu trug sie außerdem schwarze Pumps mit leichtem Absatz, eine kleine Handtasche sowie gold-blauen Schmuck.

Auch auf dem offiziellen Instagram-Account berichten die Royals von dem Event, bei dem das weltberühmte Stuttgarter Ballett aufgetreten war. Willem-Alexander und Beatrix ließen sich im Anschluss mit dem gesamten Tanzensemble ablichten. Die Aufführung ist noch bis zum 15. April in Den Haag zu sehen.