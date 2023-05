Wie tickt Königin Camilla eigentlich privat? Der Palast hat 25 Fun Facts über die Queen Consort veröffentlicht, die private Einblicke geben.

Mit der Krönung von Charles III. (74) am 6. Mai wird auch seine Ehefrau Camilla (76) ganz offiziell zur Königin. Die Queen Consort ist eine Frau, die von den Briten lange abgelehnt wurde: Als "dritte Person" soll sie Charles' erste Ehe mit Diana (1961-1997) zerstört haben, Volk und Presse nannten sie "Rottweiler". Doch über die Jahre hat sich die 76-Jährige den Respekt vieler Briten erarbeitet. Und dennoch gibt es einige Dinge, die bis heute keiner über die Frau an Charles' Seite weiß: Anlässlich der Krönung hat der Buckingham Palast nun 25 bislang weniger bekannte Fun Facts über "Her Majesty The Queen Consort" veröffentlicht. Einige Fakten dürften selbst langjährigen Royal-Fans neu sein.

Sie ist Schirmherrin von mehr als 100 Organisationen

Nach ihrer Hochzeit mit Charles am 9. April 2005 wurde aus Camilla Parker-Bowles die Herzogin von Cornwall. Als solche übernahm sie die Schirmherrschaft von mehr als 100 Organisationen. Besonders am Herzen liegt Camilla die Arbeit der Königlichen Osteoporose Gesellschaft: Schon seit den 1990er Jahren setzt sie sich für die Organisation ein, 2005 wurde sie ihre erste Schirmherrschaft. Sowohl ihre Mutter als auch ihre Großmutter litten an der Erkrankung.

Ein weiteres Herzensthema ist der Kampf gegen sexuelle Belästigung. 2013 rief sie die "Wash Bag"-Initiative ins Leben, die Hilfestellen für Opfer sexueller Belästigung mit Waschbeuteln mit Hygieneartikeln wie Shampoo oder Duschgel versorgt. Seit 2021 ist Camilla Schirmherrin der ersten Hilfestelle für sexuelle Belästigung in Nigeria.

Camilla und ihre Liebe für Tiere

Seit September 2014 sind König Charles und Königin Camilla Präsident und Präsidentin der Elephant Society. Camillas verstorbener Bruder Mark Shand (1951-2014) gründete die Wohltätigkeitsorganisation im Jahr 2002 und widmete sein Leben der Rettung von Asiatischen Elefanten.

Zudem hat die Queen Consort ein Herz für Hunde: Seit 2016 ist sie Schirmherrin des Tierheims "Battersea Dogs & Cats Home". Vor einigen Jahren adoptierte sie hier selbst zwei Jack Russell Terrier - Beth und Bluebell.

Camillas Hobbys: Ballett, Lesen und Wordle

Um auch im Alter fit und agil zu bleiben, nimmt Königin Camilla Ballettstunden bei "Silver Swans" - eine Initiative der Royal Academy of Dance für ältere Menschen. Um Tanzen geht es auch in einer ihrer Lieblingssendungen: Camilla ist großer Fan von "Strictly Come Dancing", dem britischen Pendant zu "Let's Dance".

Königin Camilla sei eine "selbsternannte Leseratte", ist zudem auf der Palastwebseite zu lesen. Besonders ein Buch lese sie immer wieder: den Jane-Austen-Roman "Stolz und Vorurteil". Während des Lockdowns gründete Camilla 2021 die Instagram-Plattform "The Reading Room". 2023 entstand daraus die Wohltätigkeitsorganisation "The Queen's Reading Room".

Wenig überraschend ist daher auch, dass sich ihre Lieblingsspiele um Wörter drehen: Am liebsten spielt die Königin Scrabble und Wordle.

Die Königin produziert ihren eigenen Honig

Wenn sie nicht gerade Ballett tanzt oder liest, verbringt Königin Camilla Zeit im Garten, wo sie auch selbst regelmäßig mit anpackt. Die 74-Jährige produziert sogar ihren eigenen Honig im Garten ihres Privathauses in Wiltshire. Den Honig verkauft sie zugunsten des guten Zwecks.

Ihr Verlobungsring gehörte Queen Mum

Im Februar 2005 gab Clarence House die Verlobung von Charles und Camilla statt. Damals hieß es, der Ring sei ein Erbstück der Royal Family. Wie jetzt bekannt wird, gehörte er einst zur Schmucksammlung von Queen Elizabeth The Queen Mother, der Großmutter von König Charles III.

SpotOnNews