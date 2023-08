Königin Camilla hatte vor über 50 Jahren eine turbulente Beziehung mit einem Mann namens Kevin Burke. Nun verstarb ihre erste große Liebe.

Lange bevor sie in Person von König Charles III. (74) die große Liebe fand, gehörte Königin Camillas (76) Herz einem anderen Mann. Mitte der 60er Jahre, Camilla soll gerade einmal 17 Jahre alt gewesen sein, lernte sie den damals 19-jährigen Kevin Burke kennen. Mit dem Sohn von Sir Aubrey Burke, dem Vorsitzenden eines Flugzeugerstellers, soll die heutige Königin eine ebenso leidenschaftliche wie kurzlebige Romanze gehabt haben, wie aus der Biografie "The Duchess of Cornwall: Camilla's Story and Secrets" hervorgeht. Nun berichtet unter anderem die "Daily Mail", dass Burke im Alter von 77 Jahren verstorben ist.

Laut des Berichts bitten die Hinterbliebenen von Kevin Burke, dem Verstorbenen zu Ehren an die Wohltätigkeitsorganisation British Heart Foundation zu spenden. Im September sei demnach die Beerdigung geplant. Dass auch Königin Camilla daran teilnehmen wird, ist allerdings sehr unwahrscheinlich. In der erwähnten Biografie kam auch Burke zu Wort und enthüllte, dass die intensive Kurzbeziehung jäh endete: "Ich verbrachte das gesamte Jahr mit Camilla. Ich dachte, wir wären verliebt ineinander, doch dann hat sie mit mir Schluss gemacht."

Beide fanden spät ihr wahres Glück

1973 heiratete sie schließlich den ehemaligen Armee-Offizier Andrew Parker Bowles, aus Camilla Shand wurde Camilla Parker Bowles. Gemeinsam wurden sie Eltern von Sohn Tom und Tochter Laura, ehe es im Jahr 1995 zur Scheidung kam. Knapp zehn Jahre später ehelichte sie schließlich den heutigen König.

Auch Kevin Burke fand laut "Daily Mail" sein spätes Glück: Seine erste Ehe ging er demnach mit 42 Jahren ein, sie hielt bis 2001. Aus einer zweiten Ehe entsprang laut des Berichts sein erstes Kind, Sohn Max. Burke sei zum Zeitpunkt der Geburt bereits 58 Jahre alt gewesen. Damals habe er gesagt: "Es war unerwartet, aber ich bin ein glücklicher Kerl."