Königin Camilla begrüßte Filmstar Dame Judi Dench zu ihrem Literaturfestival. Zu Beginn musste der König seine Frau allerdings vertreten.

Königin Camilla (75) erschien zum Auftakt ihres Literaturfestivals "Queen's Reading Room Festival" am Sonntag im historischen Hampton Court Palace mit leichter Verspätung. Der Verkehr auf der Autobahn war schuld. Wie "Mail Online "weiter meldet, teilte der Buckingham Palast mit, dass Ihre Majestät durch "wetterbedingte Transportprobleme" aufgehalten worden war.

Damit die eintägige Veranstaltung dennoch pünktlich beginnen konnte, sprang kein Geringerer als ihr Ehemann, König Charles III. (74), beim Empfang für sie ein und begrüßte die Gäste. Gerade noch rechtzeitig fuhr Camillas Dienstwagen dann vor, um die Hauptperson des Abends, Dame Judi Dench (88), zu begrüßen. Die Schauspielerin sprach bei der Veranstaltung über ihre lebenslange Leidenschaft für Shakespeare.

Camilla trug zu dem Anlass einen eleganten königsblauen Jumpsuit von Anna Valentine. Auch Charles sah in seinem marineblauen Nadelstreifenanzug gewohnt elegant aus.

Initiative "Queen's Reading Room"

Das Festival knüpft an den Erfolg von Camillas Buchclub an, der im Jahr 2021 ins Leben gerufen wurde und auf Instagram inzwischen mehr als 165.000 Followerinnen und Follower hat. Aus dem Buchclub ist der "Queen's Reading Room" entstanden, eine Wohltätigkeitsorganisation, deren Ziel es ist, die Wertschätzung von Literatur bei Erwachsenen und Kindern in Großbritannien und auf der ganzen Welt zu fördern.