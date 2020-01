Königin Letizia: Mit diesem Kleid war sie der Hingucker bei der Militärparade

Die Weihnachtsferien sind vorbei, auch für die spanischen Royals: Gemeinsam mit ihrem Ehemann, König Felipe VI. (51), absolvierte Königin Letizia (47) am Montag ihren ersten offiziellen Auftritt des neuen Jahres. Zu einer Militärparade in Madrid erschien die zweifache Mutter in einem hochgeschlitzten blauen Mantelkleid.

Die Parade am Dreikönigstag hat eine lange Tradition: sie wird seit 1782 abgehalten. Es ist üblich, dass das Königspaar der Veranstaltung beiwohnt und die Königin dabei ein langes Kleid trägt. Letizia respektierte diese Tradition, wählte jedoch ein Outfit mit einem extra Hingucker.

Das königsblaue Kleid war auf der linken Seite geknöpft und zudem hochgeschlitzt - in Kombination mit Letizias High Heels gab es den Blick auf die wohl trainierten Beine der Königin frei. Dazu trug die Monarchin Perlensteckohrringe. Die Haare hatte sie locker hochgesteckt.