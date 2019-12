Königin Máxima der Niederlande: Mit diesem Kleid sorgt sie für Weihnachtsstimmung

Mit diesem Look sorgt die niederländische Königin Máxima (48) für Weihnachtsstimmung: Die Ehefrau von König Willem-Alexander (52) erschien zur Christmas Music Gala in der niederländischen Stadt Zwolle in einem atemberaubenden, schwarzen Kleid von Nina Ricci. Das enganliegende, langärmlige Dress war über und über mit bunten Pailletten bestickt. Dazu kombinierte sie schwarze Seidenstrümpfe und High Heels in glänzendem Schwarz.

Passend dazu wählte Königin Máxima eine kleine schwarze Clutch und silberne Ringe. Auf eine Kette verzichtete sie und trug stattdessen eine Brosche der Veranstaltung. Ihre Haare ließ die dreifache Mutter in großen Wellen offen über die Schulter fallen. Etwas dunkler Kajal, Lidschatten und Wimperntusche betonten ihre Augen. Ihre Lippen glänzten in einem zarten Rosé.