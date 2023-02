Königin Margrethe II. muss sich einer "umfangreichen Operation" am Rücken unterziehen.

Königin Margrethe II. muss sich einer "umfangreichen Operation" am Rücken unterziehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Margrethe II. (82), Königin von Dänemark, muss sich einer Operation am Rücken unterziehen. Das teilte das Königshaus in einer offiziellen Erklärung mit.

Die Königin sei seit "geraumer Zeit" von Rückenproblemen betroffen. In letzter Zeit habe sich die Situation verschlechtert, heißt es weiter. Nach Rücksprache mit Spezialisten habe sich Margrethe II. nun dazu entschieden, "sich einer umfangreichen Operation zu unterziehen".

Lange Rehabilitation

Der Termin für die Operation steht schon fest: Am 22. Februar geht die Königin demnach ins Rigshospitalet in Kopenhagen. Dort wird sie auch nach der Operation stationär behandelt. Mit einer längeren Rehabilitation ist zu rechnen, heißt es in der Pressemitteilung.

Offizielle Termine werden daher verschoben oder von anderen Mitgliedern der Königsfamilie wahrgenommen, heißt es weiter.