Königin Mathilde und Kronprinzessin Elisabeth strahlen im urlaubstauglichen Look in Ägypten für die Fotografen.

Staatsbesuch in Ägypten zu Ehren von Königin Elisabeth

Königin Mathilde und Kronprinzessin Elisabeth Staatsbesuch in Ägypten zu Ehren von Königin Elisabeth

Vor 100 Jahren war die belgische Ex-Königin Elisabeth in Ägypten. Nun bereisen Königin Mathilde und Prinzessin Elisabeth den gleichen Ort.

Königin Mathilde (50) und Kronprinzessin Elisabeth (21) sind derzeit zusammen in Ägypten auf Staatsbesuch. Das belgische Mutter-Tochter-Gespann ist bereits am Dienstag (14. März) angereist. Am heutigen Mittwoch ist der Besuch des Grabs von Tutanchamun ein besonderes Highlight.

Die Reise der beiden Royals ist Teil des historischen Interesses der königlichen Familie am alten Ägypten und gleichzeitig eine Hommage an Königin Elisabeth (1876 -1965), heißt es in der offiziellen Mitteilung des belgischen Königshauses. Bereits vor 100 Jahren war Königin Elisabeth nach der Entdeckung des Grabs zu Besuch.

100 Jahre später

Das 100-jährige Jubiläum des Staatsbesuchs von Königin Elisabeth nahmen sich auch Königin Mathilde und Kronprinzessin Elisabeth zum Anlass für einen süßen Rückblick. Auf Instagram veröffentlichte das belgische Königshaus ein Foto der beiden Frauen auf dem Balkon eines Hotels.

Königin Mathilde trägt auf dem Schnappschuss ein beiges, langes Kleid mit farblich abgestimmten Loafern. Ihre Tochter hat sich für einen Jumpsuit in Khaki und Sneaker entschieden. Ein weiteres Bild zeigt die 21-Jährige alleine auf der gleichen Stelle stehen, wie Königin Elisabeth auf einer Schwarz-Weiß-Aufnahme vor 100 Jahren. Dazu schreibt das Königshaus: "Damals wie heute: Vor hundert Jahren wohnte Königin Elisabeth in demselben Hotel wie heute die Königin und Prinzessin Elisabeth."

In Kairo haben sie bereits an der Eröffnung einer Ausstellung über Königin Elisabeth und die belgische Ägyptologie im Baron Empain Palace teilgenommen. Der Palast teilte Bilder des Events. Zu dem offiziellen Anlass hat die belgische Königin ein weißes Spitzenkleid mit beigen Pumps getragen. Auch Kronprinzessin Elisabeth entschied sich für hohe Schuhe in Nude. Dazu kombinierte sie eine pinke Hose und eine dazu passende Bluse mit Fledermausärmeln.