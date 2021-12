© Yanan Li, Kungl. Hovstaterna / The Royal Court of Sweden

Königin Silvia von Schweden wird am 23. Dezember 78 Jahre alt. Der Palast veröffentlichte zu diesem Anlass ein neues Porträt.

Kurz vor Weihnachten feiert Königin Silvia von Schweden Geburtstag: Die Monarchin wird am 23. Dezember 78 Jahre alt. Zu diesem Anlass hat der schwedische Königspalast ein neues Porträt von Silvia veröffentlicht. Darauf ist sie in einer karierten Boucléjacke in Orange- und Blautönen mit weißer Bluse zu sehen. Dezentes Make-up sowie Perlenohrringe und -kette runden ihren Look ab. Die Haare hat sie in leichte Wellen frisiert.

21 Salutschüsse zum Geburtstag der Königin

Wie es auf der Webseite des schwedischen Königshauses heißt, ist der Geburtstag von Königin Silvia ein öffentlicher Flaggentag. Zu ihren Ehren feuern die schwedischen Streitkräfte in Stockholm, Boden, Härnösand, Karlskrona und Göteborg außerdem je 21 Salutschüsse ab.

Königin Silvia wurde als Silvia Sommerlath 1943 in Heidelberg geboren. Als Hostess bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München lernte sie ihren späteren Ehemann, König Carl XVI. Gustaf von Schweden (75), kennen. Die beiden heirateten 1976 in Stockholm. Ein Jahr später wurden die beiden erstmals Eltern: Kronprinzessin Victoria (44) kam auf die Welt, danach folgten ihre Geschwister Prinz Carl Philip (42) und Prinzessin Madeleine (39). Silvia hat bereits acht Enkelkinder.