Königsgemahlin Camilla hat für diese Woche alle Termine abgesagt. Die Ehefrau von König Charles III. hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Königsgemahlin Camilla (75) kann in dieser Woche keine Termine wahrnehmen. Camilla ist positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden, wie der Palast mitgeteilt hat. Sie habe derzeit mit Erkältungssymptomen zu kämpfen, berichtet unter anderem die britische BBC. Sie ruhe sich demnach offenbar momentan aus und sei trotz der Erkrankung guter Laune.

Camilla hätte am 14. Februar die West Midlands besuchen sollen, musste ihre Reise jedoch kurzfristig verschieben, wie bereits zuvor bekannt wurde. Die Königsgemahlin leide an einer "saisonalen Krankheit", hatte es zunächst geheißen. Man hoffe, bald ein Ersatzdatum zu finden.

Geplant war ein Besuch der Elmhurst Ballettschule in Birmingham anlässlich des hundertjährigen Bestehens. Auch die Bibliothek in Telford stand auf ihrer Agenda. Laut royaler Quellen ändere sich für ihren Ehemann, König Charles III. (74), nach aktuellem Stand nichts an dessen Terminplan.

Im Februar 2022, vor fast genau einem Jahr, hatte Camilla sich erstmals mit dem Coronavirus infiziert. Sie hatte damals schon ihre Booster-Impfung erhalten - wie auch Charles, der sich zudem ebenfalls schon angesteckt hatte.

Arbeitsreiche Zeit für die Royals

Königsgemahlin Camilla hat sich inmitten einer arbeitsreichen Zeit infiziert. Vergangene Woche hatte sie mehrere Termine in London wahrgenommen. Am Donnerstag besuchte sie ein Familienzentrum, am Mittwoch eine Moschee.

Anschließend empfing König Charles III. den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (45). Die Audienz im Buckingham Palast bezeichnete Selenskyj in einem Beitrag auf Instagram als "Ehre" und er dankte dem britischen Monarchen für den "herzlichen Empfang".