Zu anderen beliebten RomComs mit Hugh Grant gab es bereits kurze Fortsetzungen. Warum nicht auch zu "Notting Hill"?

Neben "Tatsächlich... Liebe" und "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" zählt "Notting Hill" zu den beliebtesten romantischen Komödien der Filmgeschichte. Was sie alle neben Hauptdarsteller Hugh Grant (63) eint: Richard Curtis (66) verfasste jeweils das Drehbuch. Als Gast im Podcast "Have You Seen?" enthüllte er nun zunächst eine großartige Nachricht für alle "Notting Hill"-Fans, nur um die Hoffnung umgehend wieder zu rauben.

So verriet Curtis laut "The Telegraph", dass er "vor Kurzem 'Notting Hill 2' geschrieben" habe. Es sollte sich dabei um ein zehnminütiges Special für die Wohltätigkeitsorganisation Comic Relief handeln, die jährlich den "Red Nose Day" veranstaltet. Die Handlung sollte sich "im Büro eines Scheidungsanwalts zutragen. Hugh und Julia habe sich getrennt, doch dann wird ihnen bewusst, dass sie einander noch immer lieben".

Hugh Grant und Julia Roberts (55) noch einmal als der scheue William Thacker und die weltberühmte Anna Scott vereint zu sehen - selbst für nur zehn Minuten wäre das für alle Romantiker ein Traum gewesen. Doch Curtis war offenbar selbst nicht mit dem Ergebnis zufrieden. So sagte er laut "The Telegraph", dass sein Skript zum "Notting Hill 2"-Special einfach "nicht gut genug" gewesen sei und das Projekt deshalb nicht zustande kam.

Warum es in seinen Augen generell schwierig sei, eine Fortsetzung zu einer beliebten Liebeskomödie zu produzieren: "Ich glaube, dass es eine knifflige Sache ist, eine zweite Version eines romantischen Films zu machen. Weil man mit Menschen beginnt, die zusammen sind, diese dann voneinander trennen und sie dann wieder zusammenführen muss."

Außerdem enthüllte Curtis beiläufig, dass sich Grant offenbar bei einem anderen Projekt für Comic Relief geweigert hatte, mit ihm gemeinsame Sache zu machen - denn einmal mehr hätte er darin "Mister RomCom" mimen müssen: "Hugh besteht zu 90 Prozent aus Wohltätigkeit, mit jeder Faser seines Körpers versucht er, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Nach reichlicher Überlegung nannte er mir einen ziemlich großen Geldbetrag, den er Comic Relief geben würde, damit er es nicht drehen muss. Es ist also nie passiert!"

Bei den anderen beiden Filmen hatte es geklappt

Bei den zwei anderen Kultfilmen gelang vor einigen Jahren hingegen sehr wohl eine erneute Kooperation. Im Zuge des britischen "Red Nose Days" im Jahr 2019 hatte Regisseur Mike Newell (81) für seinen Kurzfilm namens "One Red Nose Day And A Wedding" den Original-Cast von "Vier Hochzeiten und ein Todesfall" vor die Linse geholt. Neben Grant und Andie MacDowell (65) waren auch Kristin Scott Thomas (63), John Hannah (61) und Rowan Atkinson (68) wieder mit von der Partie.

Zwei Jahre zuvor gaben sich derweil in "Red Nose Day Actually" die vielen Stars von "Tatsächlich... Liebe" die Ehre. Darunter Liam Neeson (71), Andrew Lincoln (50), Keira Knightley (38), Colin Firth (63), Bill Nighy (73) - und natürlich Hugh Grant.