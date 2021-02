Mit "Aghori" erobert Kool Savas den Charts-Thron. Das sechste Nummer-eins-Album kann er passend zu seinem 20. Chartjubiläum feiern.

Kool Savas (46, "Aura") hat es geschafft: Mit seinem neuen Album "Aghori" steht der Rapper in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, ganz oben. Somit kann er pünktlich zu seinem 20-jährigen Jubiläum in den Offiziellen Deutschen Charts auch seine nunmehr sechste Nummer-eins-Platte feiern. 2001 war er erstmals mit dem Kollabo-Track "That Smut Part 2" vertreten. Platz zwei der Charts belegt derzeit Finch Asozial (30) mit "Fliesentisch Romantik 2". Die Bands Mogwai mit "As The Love Continues" und Harakiri For The Sky mit "Maere" reihen sich dahinter ein.

In den Single-Charts gelingt mit "Madonna" Apache 207 (23) der neunte Nummer-eins-Hit beziehungsweise Bausa (31) der zweite Nummer-eins-Track nach dessen Erfolg "Was du Liebe nennst". Platz zwei geht an Nathan Evans (27) mit "Wellerman", Bronze holen sich Kasimir1441, badmómzjay & Wildboys mit "Ohne Dich".