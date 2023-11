Die Geburtsurkunde des Babys von Kourtney Kardashian und Travis Barker ist nach außen gedrungen. Geburtsdatum und Name sind damit offiziell.

Vor wenigen Wochen sind Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) Eltern geworden. Wann das Kind genau zur Welt kam und wie es mit vollem Namen heißt, bestätigten die Reality-Darstellerin und der Schlagzeuger bisher nicht wirklich. Doch nun sind Dokumente aufgetaucht, die genau das enthüllen sollen.

Die amerikanische Klatschseite "The Blast" konnte einen Blick auf die Geburtsurkunde werfen. Wie darin zu lesen ist, lautet der vollständige Name des Jungen Rocky Thirteen Barker. Er kam am 1. November 2023 zur Welt.

Den Namen des Sohnes hielt das Paar allerdings nicht komplett geheim. Ende Oktober, also kurz vor der Geburt, hatte Travis Barker in einem Podcast ausgeplaudert, dass der Name des Kleinen Rocky lautet. Der Moderator ergänzte dann den zweiten Namen, den Barker bestätigte.

Schon im Sommer dieses Jahres hatte Travis Barker den Namen Rocky Thirteen in die Runde geworfen, in einem Talk mit seiner Tochter Alabama (17). Dieser Name sei ihm einfach durch den Kopf gegangen, sagte der Blink-182-Drummer. "Das ist so schlecht", reagierte seine Tochter, was ihr Vater auch bestätigte.

Geburt nach Komplikationen

Aus seiner ersten Ehe mit Shanna Moakler (48) hat Travis Barker neben Tochter Alabama auch Sohn Landon (20). Für Kourtney Kardashian ist Rocky Thirteen das mittlerweile vierte Kind. Mit Ex-Partner Scott Disick (40) teilt sie die Kinder Mason (13), Penelope (11) und Reign (8).

Für Kourtney Kardashian, war es keine leichte Schwangerschaft. Im September musste das ungeborene Baby durch eine Not-Operation gerettet werden. "Ich werde meinen unglaublichen Ärzten für immer dankbar sein, dass sie das Leben unseres Babys gerettet haben", schrieb die Unternehmerin damals in einem Instagram-Beitrag.