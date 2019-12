Krimi TV-Tipps: Ein neuer Fall für den "Harten Brocken"

20:15 Uhr, Das Erste, Harter Brocken: Der Geheimcode

Keiner steht über dem Gesetz. Da gibt es für Polizist Frank Koops (Aljoscha Stadelmann) keine Ausnahme. Selbst bei seinem frisch verliebten Kumpel Heiner (Moritz Führmann), der auf dem Weg zu Mette (Anna Fischer) mit Karacho in den Blitzer rast, drückt Koops kein Auge zu. Während die beiden noch diskutieren, kommt vor ihnen ein Auto von der Landstraße ab. Was wie ein unglücklicher Unfall aussieht, entwickelt sich zu einem komplizierten Kriminalfall. Der sterbende Wissenschaftler Schürer (Heinrich Cuipers) steckt Koops mit letzter Kraft einen Umschlag zu, hinter dem der Killer Winter (Holger Handtke) her ist.

20:15 Uhr, WDR, Tatort: Du gehörst mir

In einem Ludwigshafener Parkhaus wird Bodybuilder Tarim Kosic (Luca Riemenschneider) ermordet. Bei der Untersuchung seiner DNS stellt sich heraus, dass Kosic der mutmaßliche Täter in einem einige Wochen zurückliegenden Vergewaltigungsfall war. Die junge Tänzerin Marie Rainers (Elisa Afie Agbaglah) wurde dabei so schwer verletzt, dass sie seitdem im Koma liegt. Tag und Nacht sitzt ihre Mutter Birte verzweifelt am Krankenbett - ist es denkbar, dass sie in ihrem Schmerz zur Mörderin aus Rache wurde?

22:00 Uhr, rbb, Polizeiruf 110: Endspiel

Kommissar Tauber (Edgar Selge) hat einen neuen Kollegen, der ihn daran erinnert, wie er selbst einmal war: Unkonventionell, frech und mutig. Er erliegt dem Charme von Matthias Kurtz (Wanja Mues), der dabei ist, einen Mordkomplott aufzuklären. Doch Taubers vermeintliches Alter Ego ist ein hochintelligenter, schwer korrupter junger Mann, der Tauber missbraucht hat, um seinen Ruf und den seiner Abteilung zu retten.