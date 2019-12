Krimi TV-Tipps: Leitmayr und Batic auf den Spuren der Bettelmafia

22:10 Uhr, Tatort: Klingelingeling, Das Erste,

Während der Polizeichor in der Kantine des Präsidiums "Stille Nacht, heilige Nacht" singt, wird in der kleinen Kirche am Alten Südfriedhof unbeobachtet ein totes Baby vor dem Altar abgelegt - mit der Bitte um Beerdigung. Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) stehen fassungslos vor der Kinderleiche. Dr. Steinbrecher (Robert Joseph Bartl) stellt Tod durch Ersticken kurz nach der Geburt fest. Am selben Tag war eine junge Rumänin (Mathilde Bundschuh), die kurz zuvor entbunden hatte und auf der Straße zusammenbrach, in eine Münchner Klinik eingeliefert worden. Doch sie verschwand...

20:15 Uhr, Sat.1 Gold, Grantchester: Bonnie und Clydes Erbe

Leonard (Al Weaver) und seine neue Flamme geraten mitten in einen Überfall auf dem Postamt. Bei den Ermittlungen entdecken Geordie (Robson Green) und Sidney (James Norton) immer mehr Ähnlichkeiten mit dem berühmten Räuber-Paar Bonnie und Clyde. Doch damit nicht genug, denn ohne es zu merken, wird Sidney mehr und mehr in den Bann der jungen Räuberin gezogen ...

21:10 Uhr, Sat.1 Gold, Grantchester: Tatsächlich ... Leben

Der Tod einer Frau in einer Fabrik wirkt zunächst wie ein Unfall, doch Geordie entdeckt Hinweise auf eine Vertuschung der wahren Todesursache. Der Fall droht immer mehr Raum in Geordies (Robson Green) Privatleben einzunehmen und das ausgerechnet, als der Polizei-Ball bevorsteht...