Krimi TV-Tipps: Rätselhafter Giftmord im "Tatort"

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: One Way Ticket

Die Münchener Hauptkommissare Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) müssen in einem ungewöhnlichen Fall gleich in mehrfacher Hinsicht zeitliche und räumliche Grenzen überschreiten. Der angesehene Entwicklungsexperte einer NGO, die von Bayern aus Hilfsprojekte für Afrika organisiert, wird mit einem längst vergessen geglaubten Gift ermordet. Hinweise auf mögliche Täter oder ein Motiv sind zunächst rar. Das Opfer hat allerdings kurz vor seinem Tod die eigene Ermordung angekündigt. In der Wohnung des Mannes finden sich Spuren einer peniblen Durchsuchung.

20:15 Uhr, ONE, Brokenwood - Mord in Neuseeland: Bitterer Wein

Am Morgen nach dem prestigeträchtigen Brokenwood-Weinwettbewerb wird die Leiche des berühmten Jurymitglieds in einem Silo der Winzerin Amanda James (Josephine Davison) gefunden. Dass die frühere Seriensiegerin diesmal leer ausging und sich als überaus schlechte Verliererin erweist, macht Amanda auf Anhieb zur Hauptverdächtigen. Zudem erfährt Shepherd, dass es eine heimliche private Verbindung zwischen ihr und dem Opfer gab, auf die Amanda nicht gerne angesprochen wird.

20:15 Uhr, Sat1.Gold, Der Bulle von Tölz: Tod in Dessous

Ehe er die Bühne des Tölzer Kurhauses betreten kann, beendet ein Stich mit dem Brieföffner das Leben des Schlagersängers Tony Gordon. Pech für Autogrammjägerin Resi Berghammer (Ruth Drexel): Statt des begehrten Schriftzuges bekommt sie eine Champagnerflasche über den Schädel. Unter Verdacht gerät Gordons Witwe (Sissy Höfferer). Sie malt zwar ihre Ehe in den schönsten Farben - hätte aber durchaus gute Gründe gehabt, ihren Gatten zu beseitigen!

21:45 Uhr, Das Erste, Kommissar Wisting: Eisige Schatten

In der Nähe von Larvik wird kurz vor Weihnachten die verweste Leiche eines Unbekannten gefunden. Der Obduktionsbericht sorgt bei Kommissar William Wisting (Sven Nordin) und seinem Team für Entsetzen: Auf einem Beweisstück finden sich Spuren des amerikanischen Serienmörders Robert Godwin, der mehr als sieben Frauen auf dem Gewissen hat und seit 20 Jahren wie vom Erdboden verschluckt scheint. Um Wisting und sein Team zu unterstützen, reisen zwei FBI-Special-Agents aus den USA an.