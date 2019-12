Kristen Bell: Sie lobt die Erziehungsmethoden von Ehemann Dax Shepard

Schauspielerin Kristen Bell (39, "The Good Place") überlässt heikle Erziehungsfragen gerne mal ihrem Ehemann Dax Shepard (44, "Parenthood"). Die 39-Jährige veröffentlichte in ihren Instagram Stories einige Videos, in denen zu hören ist, wie ihr Mann ihrer Tochter die Bedeutung des Stinkefingers erklärte. Belustigt schrieb sie dazu: "Ich habe seit meiner Schwangerschaft auf dieses Gespräch gewartet."

In den Videos sei US-Medienberichten zufolge zu hören gewesen, wie sich der Vater und eine seiner Töchter über einen Klassenkameraden unterhielten, der die Geste benutzen würde. Daraufhin habe Shepard erklärt, es sei ungezogen, den Mittelfinger zu zeigen. "Du weißt, dass das ein frecher Finger ist und ich sehe dich ihn nie zeigen. Das macht mich sehr stolz", lobte er sein Kind.

"Wir haben es einfach ignoriert"

Im weiteren Gesprächsverlauf kamen die beiden auf ein Schimpfwort ("Fuck") zu sprechen und Shepard erzählte seiner Tochter: "Einmal, als du ein T-Shirt nicht anziehen konntest, da hast du es gesagt und auch später nochmal im Pool, aber seitdem hast du es gut unterdrückt."

Die Tochter antwortete darauf, dass die Eltern ihr ja nie erklärt hätten, dass das ein "böses Wort" sei. "Das stimmt", gestand Shepard und fügte an: "Wir haben es einfach ignoriert und gehofft, du würdest es nicht mehr sagen, was zu funktionieren schien."

Kristen Bell filmte das Gespräch heimlich mit. Die Kamera war auf sie selbst gerichtet. Sie versuchte angestrengt, nicht zu lachen, teilte die Blondine ihren Fans mit und fand am Ende lobende Worte für ihren Mann: "Dax Shepard, du hast das brillant geregelt."

Kristen Bell und Dax Shepard sind seit 2013 verheiratet und haben zwei Töchter zusammen, Lincoln (geb. 2013) und Delta (geb. 2014).