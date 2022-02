Kristen Stewart hat sich wegen ihrer Diana-Rolle viel über die Royals informiert. Von Harrys und Meghans Wohnort wusste sie jedoch nichts.

Obwohl Kristen Stewart (31) in "Spencer" die Rolle von Prinzessin Diana (1961-1997) verkörpert und sich deshalb vorab viel über das britische Königshaus informiert hat, hat die Schauspielerin nichts von Prinz Harrys (37) und Herzogin Meghans (40) Umzug nach Kalifornien gewusst. Das hat sie jüngst im Interview mit "Vanity Fair" verraten. "Das ist so lustig! Ich frage mich, wo", antwortete sie auf die Frage, ob es seltsam sei, daran zu denken, dass das Paar in Kalifornien lebe.

Was ihre Neugierde anbelangt, gibt sie zu, nicht besser als alle anderen zu sein. "Natürlich will ich es wissen", so die Schauspielerin. Dass Harry und Meghan in Santa Barbara leben, sei aus Stewarts Sicht nachvollziehbar: "Das ergibt Sinn. Es ist wirklich schön da oben."

Oprah-Interview sah sie nur zum Teil

Weiter gibt Stewart zu, von dem Oprah-Interview von Meghan und Harry nur kleine Teile gesehen zu haben. "Es war fast zu heiß, um es anzufassen, wenn man bedenkt, wie persönlich es damals für mich war", sagt sie.

Kristen Stewart wurde dieses Jahr dank ihrer Rolle als Lady Di erstmals für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. Die Verleihung findet am 27. März 2022 in Los Angeles statt.