Kristofer Hivju: "GoT"-Star meldet sich nach Corona-Quarantäne zurück

"Game of Thrones"-Star Kristofer Hivju (41) hat sich von seiner Coronavirus-Infektion erholt. Das gab der norwegische Schauspieler am Montag via Instagram bekannt. "Wir haben uns vollständig erholt und sind bei guter Gesundheit, nachdem ich mich mit dem Coronavirus infiziert hatte - und höchstwahrscheinlich auch meine Frau Gry Molvaer Hivju", gibt er etwas später als erwartet Entwarnung.

Die Hivjus ließen sich aber nicht etwa einfach so mehr Zeit mit der Genesungsnachricht, sie trafen die Entscheidung offenbar bewusst: "Nach mehrwöchiger Quarantäne und einigen weiteren Wochen im Haus, nachdem wir frei von allen Symptomen waren, sind wir endlich sicher und gesund", schreibt er weiter.

In seinem Post berichtet der vorbildliche Norweger aber nicht nur über seine eigene Familie, die "nur leichte Symptome" hatte, sondern: "Wir senden unsere Liebe und Gedanken an alle Menschen, die vom Virus viel stärker betroffen sind, und an alle, die ihre Angehörigen durch das Coronavirus verloren haben", heißt es außerdem. Dann bedankt Hivju sich noch bei seinen Followern für die Unterstützung und bittet darum, "wachsam zu bleiben und Abstand zu halten, sich die Hände zu waschen und [...] aufeinander aufzupassen".

"So lange wie nötig in Selbstisolation"

Die Diagnose bekam Kristofer Hivju vor vier Wochen. "Ich muss euch leider mitteilen, dass ich heute positiv auf Covid-19, das Coronavirus, getestet wurde", machte er seine Infektion am 17. März via Instagram öffentlich. "Meine Familie und ich befinden uns zu Hause so lange, wie es nötig ist, in Selbstisolation", kündigte er schon damals an. Bei ihm waren schon damals nur "sehr milde Symptome" zu spüren, die er in seinem Post mit einer Erkältung verglich.

In der Erfolgsserie "Game of Thrones" (2011-2019) spielte Kristofer Hivju den furchtlosen Tormund Riesentod.