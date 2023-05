© getty/[EXTRACTED]: ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images

Buh-Rufe für Prinz Andrew vor der Krönung von Charles III.: Die Menge hat ihren Unmut über den in Ungnade gefallenen Bruder des Monarchen geäußert.

Unangenehme Momente für Prinz Andrew: Auf seiner Fahrt zur Krönung ist er von den Zuschauern ausgebuht worden.

Prinz Andrew (63) ist auf seinem Weg zur Krönungszermonie ausgebuht worden. Wie der britische "Mirror" berichtet, kamen aus der Menge an der Prachtstraße "The Mall" immer wieder Buh-Rufe, als er im Auto zur Krönung seines Bruders Charles III. (74) in der Westminster Abbey gefahren wurde.

Bei der Krönung spielt er keine Rolle

Bei der Krönung spielt der in Ungnade gefallene Royal keine Rolle. Er darf zwar beim Gottesdienst dabei sein, aber wird abseits der Königsfamilie sitzen und keine offizielle Aufgabe haben. Er ist nach den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen kein arbeitendes Mitglied der Royals mehr. Andrew bestritt die Vorwürfe von Virginia Giuffre, zahlte aber Millionen in einer außergerichtlichen Einigung im US-Zivilverfahren.