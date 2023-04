Mehr als 6.000 Militärangehörige werden an den Feierlichkeiten rund um die Krönung von König Charles III. teilnehmen.

Als der Earl Marshal, der für die Planung der Krönung von König Charles III. (74) und Queen Camilla (75) zuständig ist, davon sprach, dass es eine "riesige" Prozession zu Ehren der Royals geben werde, hat er offenbar nicht übertrieben. Wie nun bekannt wird, werden mehr als 6.000 Frauen und Männer der britischen Streitkräfte an den Krönungsfeierlichkeiten am 6. Mai teilnehmen. Das hat die britische Regierung mitgeteilt. Daneben werden rund 400 Militärmitglieder aus mindesten 35 Commonwealth-Nationen zugegen sein.

Damit werde im Rahmen der Krönung der größte zeremonielle Militäreinsatz seit 70 Jahren erfolgen. In einer Mitteilung ist die Rede von "zwei prächtigen Prozessionen", die Ihre Majestäten zur Westminster Abbey und zurück zum Buckingham Palast begleiten. In der Londoner Westminster Abbey findet die Krönungszeremonie statt.

Danach werde es eine sechsminütige Luftparade mit 60 Luftfahrzeugen der Royal Navy, British Army und Royal Air Force geben, die über die Prachtstraße "The Mall" hinwegfliegen sollen - darunter neben modernen Kampfflugzeugen und historischen Jagdflugzeugen auch 16 Helikopter. Die Königsfamilie werde sich das Spektakel vom Balkon des Buckingham Palastes aus ansehen.

In dem Moment, in dem der Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) gekrönt wird, werde es zudem Salutschüsse auf Militärbasen im gesamten Land und auf Schiffen der Royal Navy geben.

Das ist der Plan für die Krönung von König Charles III.

"Ich bin unglaublich stolz auf unser großartiges Militärpersonal, das sich darauf vorbereitet, Jahrhunderte militärischer Tradition zu ehren, indem es sich auf die Straßen, in die Lüfte und auf die Meere begibt, um unserem neuen König und unserer neuen Königin Anerkennung zu zollen und die Krönung im kommenden Monat zu feiern", wird der britische Premier Rishi Sunak (42) in der Mitteilung zitiert.

Edward William Fitzalan-Howard, der Earl Marshal, erklärte kürzlich bereits, dass es zwei Prozessionen geben wird - eine kleinere vor der Zeremonie und danach eine zweite, die "riesig" werde, "mit allem Prunk, den Großbritannien aufbringen kann". Vom Buckingham Palast entlang der "The Mall", durch den Triumphbogen "Admiralty Arch", über den Trafalgar Square und weiter entlang Whitehall und der Parliament Street geht es zur Westminster Abbey. Die zweite Prozession nach der Zeremonie nimmt danach denselben Weg zurück zum Buckingham Palast.

An der ersten, 1,42 Meilen langen Prozession, werden etwas weniger 200 Mitglieder des Sovereign's Escort of The Household Cavalry Mounted Regiments teilnehmen. Mehr als 1.000 Soldatinnen und Soldaten werden dabei jedoch entlang der Route die Prozession flankieren. An der Prozession auf dem Rückweg sollen dann rund 4.000 Militärmitglieder beteiligt sein.