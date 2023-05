Am Sonntagabend fand Charles' Krönungskonzert statt. Zahlreiche Stars standen auf der Bühne. Vor allem eine Rede sorgte für Gänsehaut.

Am Sonntagabend (7. Mai) fand auf dem Gelände von Schloss Windsor ein großes Konzert zu Ehren des frisch gekrönten König Charles III. (74) statt. 20.000 Zuschauer versammelten sich, um Stars wie Lionel Richie (73), Take That und Katy Perry (38) live spielen zu sehen. Auf der Ehrentribüne waren sowohl Charles und seine Frau, Queen Camilla (75), sowie Thronfolger Prinz William (40), Prinzessin Kate (41) und die zwei gemeinsamen Kinder Prinz George (9) und Charlotte (8) zu sehen. Prinz Louis (5) fehlte bei der Abendveranstaltung, die ab 20 Uhr Ortszeit (21 Uhr Mitteleuropäischer Zeit) auf BBC One und BBC Radio 2 ausgestrahlt wurde. Das bunte Programm wurde neben musikalischen Einlagen von Sketchen und emotionalen Reden begleitet.

Stars gaben auf der Bühne alles

Die Bühne bot Platz für ein 70-köpfiges Orchester. König Charles und Queen Camilla, beide farblich abgestimmt in Blau, lächelten und schwenkten während des Abends die Fahnen. Prinzessin Charlotte trug ein weißes Rüschenkleid und saß zwischen ihrer Mutter Prinzessin Kate, die einen roten Anzug von Alexander McQueen trug, und ihrem Bruder Prinz George, der in einem ähnlichen dunkelblauen Anzug mit Krawatte wie eine Miniaturausgabe seines Vaters aussah. Hinter ihnen war Premierminister Rishi Sunak (42) und die Generalsekretärin des Commonwealth of Nations, Patricia Scotland (67), zu sehen. Auch Herzogin Sophie (58) mit Prinz Edward (59) waren auf der Tribüne zu sehen. Prinz Andrew (63) und Ex-Frau Sarah Ferguson (63) waren ebenfalls anwesend. Ebenso wie Zara Tindall (41) und ihr Mann Mike (44) sowie Prinzessin Eugenie (33) und Ehemann Jack Brooksbank (37).

Moderator Hugh Bonneville (59), der durch die Serie "Downton Abbey" und die "Paddington"-Filme bekannt ist, wandte sich zu Beginn der Show an die königlichen Gäste und würdigte die Liebe des Königs zur Kunst. Er scherzte, er sei "der Künstler, der früher als Prince bekannt war" - eine Anspielung auf den einstigen Spitznamen des verstorbenen Sänger Prince (1958-2016) und Charles' langjährigen Titel als Prinz von Wales. Zu den musikalischen Darbietungen zählten die Opernsänger Andrea Bocelli (64) und Sir Bryn Terfel (57), die gemeinsam "You'll Never Walk Alone" performten, sowie Olly Murs (38), der "Dance with Me Tonight" zum Besten gab. Nicole Scherzinger (44) sang "Reflection" aus dem Disney-Film "Mulan", während der Pianist Lang Lang (40) spielte. Die nigerianische Sängerin Tiwa Savage (43) wählte den Titel "Keys to the Kingdom".

Auch Sängerin Katy Perry sorgte auf der Bühne auf einen großartigen Moment. Die US-Musikerin stand in einer goldenen Robe auf der Bühne. Perry ist seit 2020 Botschafterin des British Asian Trust, einer Wohltätigkeitsorganisation, die von Prinz Charles mitbegründet wurde. Vor allem Prinzessin Charlotte schien ein großer Fan von Perry zu sein und sang bei ihrem Hit "Roar" mit.

Lustige Momente beim Krönungskonzert

Doch es gab nicht nur Gesangseinlagen: Der "Cold Feet"-Darsteller James Nesbitt (58) trug ein Werk des Dichters Daljit Nagra vor, während die Modedesignerin Stella McCartney (51) über Umweltschutz sprach. Eine Reihe von Stars, darunter die britische Schauspielerin Joan Collins (89), der ehemalige James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan (69), die Künstlerin Tracey Emin (59) und der Sänger Tom Jones (82), waren in einem Video zu sehen, in dem sie wenig bekannte Fakten über den Monarchen aufzählten. "Top Gun"-Darsteller Tom Cruise (60) übermittelte eine besondere Botschaft - aus einem Kampfflugzeug: "Von Pilot zu Pilot. Eure Majestät, Ihr könnt jederzeit mein Flügelmann sein", bevor er salutierte und den Kurs änderte.

Ein weiteres Highlight, über das sich die royale Familie sehr zu amüsieren schien: ein Sketch mit Bonneville und den Muppet-Stars Kermit und Miss Piggy. Am Ende der Show sah man Kermit in der Loge, wo er eine Fahne vor Prinz Edward schwenkte. Auch die Royal Shakespeare Company, das Royal Ballet, das Royal College of Art, das Royal College of Music und die Royal Opera nahmen an der Show teil. Sie führten eine Szene aus "Romeo & Julia" auf.

Prinz William hielt eine emotionale Rede

Die Mitglieder der königlichen Familie tanzten und sangen zu Lionel Richies "All Night Long" - sogar der König war auf den Beinen. 2019 wurde Richie zum ersten globalen Botschafter für The Prince's Trust ernannt. Williams Rede auf der Bühne folgte unmittelbar nach dessen Auftritt. Vor einer jubelnden Menge stehend, bedankte sich der Thronfolger bei allen, die hinter dem epischen Abend standen, und begann: "Ich möchte ein paar Worte über meinen Vater sagen und warum ich glaube, dass dieses Wochenende so wichtig ist. Aber keine Sorge, im Gegensatz zu Lionel werde ich nicht die ganze Nacht lang weitermachen", scherzte er in Anspielung auf den Sänger.

"Wie meine Großmutter bei ihrer Krönung sagte: 'Krönungen sind eine Erklärung unserer Hoffnungen für die Zukunft'", zitierte er aus der Krönungsrede von Queen Elizabeth II. aus dem Jahr 1953. "Und ich weiß, dass sie da oben ist und liebevoll auf uns aufpasst. Sie wäre eine stolze Mutter." Zudem wandte sich William direkt seinen Vater: "Papa, wir sind alle sehr stolz auf dich." Zudem richtete er sich an die Bürgerinnen und Bürger: "Ich möchte auch meinen Stolz und meine Dankbarkeit für die Millionen von Menschen zum Ausdruck bringen, die in den Streitkräften, in Klassenzimmern, Krankenhäusern und Gemeinden ihren Dienst tun", fuhr William fort. "Ich wünschte, ich könnte sie alle erwähnen. Ihr Dienst inspiriert uns, und heute Abend feiern wir auch sie." Und schloss mit den Worten ab: "Ich verpflichte mich, Ihnen allen zu dienen. König, Land und Commonwealth", sagte er. "Gott schütze den König."

Ein weiteres Highlight: Es gab die erste standortübergreifende Drohnenshow im Vereinigten Königreich - mit 1.000 Drohnen. So war in Cardiff ein walisischer Drache mit einer Spannweite von 140 Metern zu sehen, während eine Gießkanne über dem Eden Project in Cornwall erschien. Die britische Band Take That beendeten die Show schließlich mit dem Song "Never Forget".