Der norwegische Thronfolger Kronprinz Haakon verrät, in welchen Jobs er gerne gearbeitet hätte, wenn nicht die Krone auf ihn warten würde.

Der norwegische Thronfolger Kronprinz Haakon (50) hat sich noch nie Gedanken über seine Berufswahl machen müssen. Denn als ältester Sohn von König Harald V. von Norwegen (86) stand schon immer fest, dass Haakon seinem Vater eines Tages auf den Thron des skandinavischen Königreichs folgen wird. In einem großen Interview anlässlich seines 50. Geburtstags mit der Tageszeitung "Aftonposten" verriet Haakon jedoch, welche Tätigkeiten er sich noch in seinem Leben hätte vorstellen können.

Politischer Journalist oder Surfer

So ganz sicher ist sich der künftige König Norwegens demnach zwar nicht. Doch wäre Haakon unter anderem möglicherweise gerne "ein Journalist" geworden, "der über internationale Politik schreibt". Das hätte auch zu den Studiengängen des Royals gepasst: An der University of California studierte Haakon Politikwissenschaften. Im Anschluss legte er an der renommierten London School of Economics einen Master in internationaler Politik ab.

Doch auch ein Leben als Profi-Surfer hätte sich Kronprinz Haakon durchaus vorstellen können, wie er dem Fernsehsender "NRK" verriet. "Dann wäre ich ein professioneller Surfer auf Welttournee gewesen", erklärte der passionierte Wellenreiter, und fügte scherzhaft hinzu: "Vielleicht übrigens inzwischen ein Ex-Profi, denn jetzt bin ich fast 50." Am 20. Juli wurde er 50 Jahre alt.