Geburtstag im Doppelpack. Einen Monat nach Haakon wird auch Mette-Marit 50. Das Paar will gemeinsam am 25. August feiern.

Mit rührenden Erinnerungsbildern gratulieren die skandinavischen Königshäuser Kronprinz Haakon von Norwegen zu seinem 50. Geburtstag.

Zum 50. Geburtstag hat Kronprinz Haakon von Norwegen heute bereits zahlreiche Glückwünsche erhalten. Nicht nur das norwegische Königshaus gratulierte via Instagram - auch die übrigen skandinavischen Königsfamilien sendeten virtuelle Glückwünsche. Die Königshäuser sind eng verbunden, was sich in den rührenden Geburtstagsgrüßen widerspiegelt. Und auch etliche Untertanen haben bereits an ihren künftigen König gedacht.

Glückwünsche aus seiner Heimat

Das norwegische Königshaus gratulierte auf seiner offiziellen Instagram-Seite mit mehreren Fotos von Haakon. Aktuell ist er zum Beispiel mit Familienhund Molly zu sehen. Weitere Aufnahmen zeigen ihn als Baby, als Kind und Jugendlichen, beim Skifahren sowie mit seiner großen Liebe Mette-Marit (49). "Alles Gute zum Geburtstag, Kronprinz Haakon!", heißt es dazu. Zudem wird daran erinnert, dass er seinen runden Geburtstag privat feiert. Erst am 25. August soll es eine gemeinsame Feier mit Mette-Marit geben, die im nächsten Monat ebenfalls 50 Jahre alt wird. Am Hochzeitstag des Kronprinzenpaares soll dann bei einer "Hinterhofparty" im Schloss gefeiert werden - mit Gästen aus ganz Norwegen.

Wer dem Kronprinzen aber bereits jetzt gratulieren möchte, hat dazu noch bis Mitternacht Gelegenheit. Auf der Internetseite des Hofes gibt es ein digitales Gästebuch, in das sich alle Interessierten eintragen können. Viele Untertanen haben die Gelegenheit bereits genutzt und dem künftigen König alles Gute gewünscht. "Wir haben das Glück, in diesem wunderschönen Land einen so wunderbaren Kronprinzen zu haben", schrieb etwa eine Norwegerin.

Glückwünsche aus Schweden

Auch das schwedische Königshaus gratulierte via Instagram und zeigte vier Bilder von verschiedenen Begegnungen mit Haakon. So sind König Carl XVI. Gustaf (77) und der Kronprinz bei der Eröffnung des Kosterhavets Nationalparks 2009 zu sehen sowie bei einem Staatsbesuch in Norwegen 1974, als Haakon ein Kleinkind war. Zudem postete der Palast zwei Bilder von Haakon und der schwedischen Kronprinzessin Victoria (46) aus den Jahren 1999 und 2022.

Die norwegischen und schwedischen Königshäuser sind gut miteinander bekannt. Vor allem Victoria und Haakon pflegen eine innige Freundschaft. Ihre Familien urlauben regelmäßig zusammen. Sie ist die Patentante seiner Tochter Ingrid Alexandra (19), er ist der Pate von ihrer Tochter Estelle (11).

Bilder-Grüße aus Dänemark

Und auch das dänische Königshaus postete Glückwünsche, ebenfalls verbunden mit einigen Fotos gemeinsamer Erlebnisse. Auf den Bildern ist Haakon zum Beispiel mit Königin Margrethe II. (83) zu sehen und anlässlich seiner Hochzeit, bei der Kronprinz Frederik (55) als Trauzeuge fungierte.

Mit seinem dänischen Kollegen ist er seit vielen Jahren befreundet. Wie lange sich die beiden schon kennen, zeigt ein altes schwarz-weißes Urlaubsbild. Darauf laufen die Prinzen als Kinder zusammen Ski.